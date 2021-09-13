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太魯閣事故家屬不滿傳票印罹難者姓名 地院允諾改進

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

今年4月2日太魯閣列車事故案造成重大死傷，花蓮地方法院於本月陸續開庭審理。罹難家屬委任律師陳孟秀昨發文指出，家屬收到地院的傳票，收件人竟印上罹難者姓名，還強調收件人與罹難者的親屬關係，感到不解。地院回應，未來傳票上會改進，在信封上不註記被害人，同理家屬的感受。

太魯閣列車事故案造成49死200多人受傷，花蓮地檢署首波起訴李義祥、移工華文好等7人，第二波追加起訴台鐵局花蓮工務段主辦工程司潘堂益、工程顧問郭姓專案經理涉犯過失致死等罪。

「太魯閣的眼淚」團體委任律師陳孟秀在臉書貼文，指出有家屬反應，花蓮地院的傳票上，除了家屬本人的名字外，竟還印上罹難者的姓名，以及收件人與罹難者的親屬關係。認為傳票上已記載開庭事由，卻印上逝去親人的姓名，感覺就像傷疤向不認識的人揭露，希望相關機關在處理犯罪被害人相關案件時，能更貼近被害人家屬的感受。

花蓮地方法院刑事庭長黃鴻達表示，太魯閣事故案為社會矚目案件，包括被害人代理人、告訴代理人等訴訟參加人多達72人，原本會在傳票信封上註記到庭身份、親屬關係等，主要原因是在開庭時能清楚得知傳喚人的身份，以免錯誤。

黃鴻達說，能理解被害人家屬的想法，看到傳票信封會憶起難過的遺憾，也不想讓太多人知道，因此，法院會做改進，不會在信封上做這樣註記，未來不會再寫被害人的姓名，只寫收件人的姓名，保障家屬的隱私。

花蓮地院在檢方起訴後，因屬重大案件密集審理，排定9月16日、23日及28日在刑事第一法庭開庭，16日及23日先審理李義祥等公共危險罪部分，28日則是華文好等過失致死罪部分。

花蓮地方法院刑事庭長黃鴻達表示，未來不會在傳票上註記被害人姓名。記者王思慧／攝影
花蓮地方法院刑事庭長黃鴻達表示，未來不會在傳票上註記被害人姓名。記者王思慧／攝影
「太魯閣的眼淚」團體委任律師陳孟秀在臉書貼文，指出有家屬反應，花蓮地院的傳票上，竟印上罹難者的姓名，以及收件人與罹難者的親屬關係，感到不解。圖／翻攝陳孟秀律師臉書
「太魯閣的眼淚」團體委任律師陳孟秀在臉書貼文，指出有家屬反應，花蓮地院的傳票上，竟印上罹難者的姓名，以及收件人與罹難者的親屬關係，感到不解。圖／翻攝陳孟秀律師臉書

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