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台中派遣工酒後刺死同事 中檢殺人罪起訴法院接押

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓派遣工在今年7月間，在西屯區宿舍「發酒瘋」，手持鐵條、牛排刀揮舞，坐在客廳的賴姓同事，背部無辜遭吳刺中，送醫傷重不治，吳落網後先辯稱「被下咒了」，後來又稱與賴有口角積怨，全案依殺人罪移送遭羈押獲准，台中地檢署今偵結，依殺人罪起訴移審台中地院，台中地院以吳涉殺人重罪，有逃亡之虞，裁定接押。

起訴指出，吳姓男子（36歲）在今年7月14日深夜在西屯區的宿舍喝酒，吳酒後失控，學乩童揮舞鐵條、牛排刀，當時賴姓同事（52歲）沒有喝酒坐在客廳休息，卻被吳持鐵條攻擊後，遭牛排刀刺中背部，吳犯案後躲回宿舍房間內。

第六警分局獲報後，出動20多人圍捕，持盾牌、臂盾和長棍戒備，雙方對峙約30分鐘，吳仍堅持不開門，警方祭出辣椒水，吳受不了刺鼻，持雨傘、凶刀與一支長棍衝出，被警追逐100多公尺壓制逮捕，被刺中背部賴姓男子送醫後，因背部的傷勢穿刺肺部，經醫院急救後，仍宣告不治。

吳姓男子落網後，承認殺人，但辯稱「遭人下符咒」，後來律師到場後，又改口，曾和死者喝酒有口角積怨，當晚酒後一時情緒不好起衝突。

第六警分局依殺人罪移送台中地檢署後，檢方聲押獲准，全案今天偵結，依殺人罪起訴移審台中地院。

台中地院審酌，吳涉殺人重罪，可處10年以上有期徒刑、無期徒刑、死刑，犯罪嫌疑重大，且有刑事訴訟法第101條第1項第3款的情形，非予羈押顯難進行審判、執行，而有羈押的必要，裁定羈押。

台中市吳姓派遣工在今年7月間涉嫌酒後持牛排刀，刺死賴姓同事，台中地檢署今偵結依殺人罪起訴，台中地院裁定羈押。圖／報系資料照
台中市吳姓派遣工在今年7月間涉嫌酒後持牛排刀，刺死賴姓同事，台中地檢署今偵結依殺人罪起訴，台中地院裁定羈押。圖／報系資料照

殺人 宿舍

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