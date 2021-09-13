工黨主席、軍官兒子收錢當共諜 若開戰答應「不抵抗」

工黨主席鄭昭明和軍備局中校退役的兒子鄭智文被大陸搜集情報人員收買，多次引介陳姓學弟到海外和對方會面，收受名表和美金，分析台灣軍情，答應未來中共武力犯台，會採「北平模式」亦即不抵抗模式，最高法院依違反國家安全法判鄭昭明10月、鄭智文1年徒刑，皆可緩刑3年，並須向國庫支付20萬、30萬元定讞。

判決指出，鄭昭明長期頻繁往返兩岸參與事務與活動，被大陸福建統戰部李姓情報員吸收，2009年11月先以家族旅遊為由，引介時任聯勤司令部中校參謀的兒子鄭智文在日本與李餐敘，李藉機了解鄭智文在軍中的業務、軍中反台獨與士氣，及對政府看法等，李也交付瓷器花瓶及美金1千元的零用金。

鄭昭明隔年10月再安排鄭智文在新加坡和李會面，李要求鄭智文介紹其他軍中同仁認識，又提及若未來中共武力犯台，希望鄭智文循「北平模式」採不抵抗策略，鄭智文答應並簽署兩岸互信協議書，李交給他美金一萬元的見面禮、名表及零用錢。

鄭智文2016年介紹時任憲兵指揮部中校的陳姓學弟到馬來西亞旅遊，和李見面，遂通知李在吉隆坡見面，李交付人民幣2萬元補貼旅費；隔年再以視察共同投資公司業務為由，兩度邀約陳姓學弟赴越南旅遊並和李等面，李提及「中國人不打中國人」、「軍中不該為台獨及美國勢力為虎作倀」，另批評台獨思想，期盼未來共同為兩岸統一努力。