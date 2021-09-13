雲林地檢署成立打擊綠能犯罪平台 最高檢舉獎金1千萬元

為排除妨害綠能發展的犯罪行為，雲林地檢署與雲林縣政府今天成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」，邀集警、調、海巡等單位建立打擊綠能犯罪平台，並設立檢舉最高獎金達1千萬元，歡迎民眾踴躍檢舉。

今天打擊綠能犯罪聯繫會議，由雲林地檢署檢察長洪家原與雲林縣縣長張麗善共同主持，並邀集經濟部能源局、環保署督察總隊、調查局中機站、雲林調查站、刑事局中部打擊犯罪中心、雲林縣警察局、海巡署第五巡防區指揮部及台電、雲林科技大學等產、官、學參加會議，宣誓「綠能減碳、雲林永續」。

雲林縣長張麗善仍重申縣府推動綠能「3不3要」的原則，讓綠能和農漁產業共存原則下，地盡其利，帶動農漁電產能發展，增加就業，對於會影響在地居民生活，縣府也會嚴格把關，為民眾爭取最大褔利。

檢察長洪家原也表示，結合行政、司法及產官學納入該聯繫平台，是希望能發揮團隊效果，掃除綠能發展的障礙，檢方摘奸發伏旁無旁貸，最近也查辦幾樁綠能相關不法案件，期待藉由此平台的成立，傾聽民意，落實打擊犯罪，讓綠能在雲林得以永續發展。

雲林地檢署檢察也以最近查辦起訴口湖鄉鄉長林哲凌涉及綠能不法的案件為例，宣示打擊不法的決心，地檢署強調，成立協調聯繫平台，由主任檢察官陳淑蓉擔任執行秘書，與相關單位建立聯繫窗口，深入了解雲林綠能發展相關問題，蒐集情資，如發現犯罪嫌疑，由檢察官指揮團隊辦案，以提升偵查效能，遏阻妨害綠能犯罪。