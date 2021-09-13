澎恰恰借4000萬未還 「楊醫師」暴力討債認罪判緩刑

澎恰恰去年8月時爆出陷入債務麻煩。本報資料照片 藝人澎恰恰爆財務危機，向亞太三溫暖老闆「楊醫師」楊振豐、通化街幫幫主朱秀琮借錢；楊、朱為了討債，約澎恰恰到三溫暖限制行動、恐嚇斷手斷腳。台北地院審結，今天判楊1年7月，判朱1年8月，共犯張全皓判刑6月，楊與朱都緩刑4年。可上訴。

合議庭是依私行拘禁、恐嚇、強制3罪判刑。審判長林孟皇說，被告一開始並未認罪，直到案情明朗後認罪，加上澎恰恰表示「欠債還錢，天經地義」，且相信楊振豐、朱秀琮未來不至於再暴力討債，所以判楊、朱緩刑。

審理中，楊振豐否認犯罪，稱「我沒有恐嚇澎恰恰，也沒有限制他行動自由」。楊振豐說，澎透過朋友請他投資文創事業，他不感興趣，所以出借一千、兩千萬，澎都有還，後來，澎打電話給他說要拍電影「江蕙傳奇」，他感興趣。

楊辯稱，他向澎提議留一個演員的缺，但要澎拿出拍電影授權書，澎無法提供，後來仍借了4000萬元，不料，澎開的支票跳票，拿兒子彭宸昊房產做抵押，被暴力討債的事都是澎在自導自演

朱秀琮也否認犯罪。朱說，與澎不熟，是澎希望他投資拍電影，但電影沒拍成，還款時間到，澎再推稱要開演唱會，還騙說導演魏德聖也會幫忙；澎把錢拿去幹嘛，他並不知道。

台北地檢署偵辦澎恰恰「喬債案」，指控楊振豐、朱秀琮、張全皓涉暴力討債。依起訴書內容，楊、朱要求澎恰恰聯絡兒子彭宸昊交出信義區房屋，並設定了4000萬元的擔保。

2020年9月23日下午，澎恰恰前往亞太三溫暖15樓休息室找楊振豐商討還債，朱秀琮隨後也到場，2人稱威脅不還錢，會找兄弟對澎不利，最後押彭宸昊去找澎的前妻拿房契抵債， 澎的友人聯繫不到澎，向刑事局報案。檢警依妨害自由等罪查辦，楊振豐、朱秀琮一度遭羈押禁見。