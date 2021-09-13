「先下注後付錢」 男騙彩券行3萬開溜遭訴
台中市陳姓男子在今年1月間前往北屯區一家彩券行，向店員佯稱「先下注，賽後再結清」，但下注3萬元運動彩券，都未能贏獎，於是先將手機留下，佯稱要去領錢，事後又返回，藉口無法領到錢，要店員先歸還手機，隔天定會將下注金償還，未料陳拿走手機後，未依約還款，經店員報警提告。台中地檢署偵結，認為陳在2017年間已用相同手法詐騙桃園的彩券行遭判刑，還故計重施，依詐欺罪嫌起訴。
起訴指出，陳姓男子（26歲）住在台中市北屯區，他在2017年間就利用「先下注、後付款」的方式，詐騙桃園彩券行，得款6萬元，當時陳遭桃園地院判刑3月，已易科執行完畢，但沒想到陳仍不知悔改，在今年1月1日下午4時許，前往北屯區中清路二段一家彩券行時，又故計重施。
陳姓男子向梅姓店員謊稱，「先讓我下注，等比賽結束之後，一起結算」，店員不疑，讓陳簽注3萬元的運動彩券，但比賽結束後，陳簽注的賽事，都無獲得彩金，陳隨即佯稱「身上剛好沒錢，等我去拿錢，手機押在你這邊」，店員也相信，讓陳離開彩券行。
沒想到陳在當天晚上返回彩券行時，仍藉口因故無法領到錢，要求店員歸還手機，讓他可以聯絡友人，取得現金歸還給彩券行，陳還跟店員約好，隔天下午就回將款項歸還，但沒想到陳一去不復返，店員氣得向警方提告。
台中地檢署偵辦時，陳否認有詐欺犯行，辯稱當時真的要去拿錢，只是「某些原因」沒拿到，但是什麼原因，陳也支吾其詞，且陳事後都未與彩券行聯繫，讓檢察官不採信陳的辯詞，依詐欺罪起訴。
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