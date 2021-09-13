快訊

澎恰恰借4000萬未還 亞太三溫暖老闆暴力討債判刑出爐

被日本超車！牛津新研究：G7國家中美國疫苗接種墊底

「先下注後付錢」 男騙彩券行3萬開溜遭訴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在今年1月間前往北屯區一家彩券行，向店員佯稱「先下注，賽後再結清」，但下注3萬元運動彩券，都未能贏獎，於是先將手機留下，佯稱要去領錢，事後又返回，藉口無法領到錢，要店員先歸還手機，隔天定會將下注金償還，未料陳拿走手機後，未依約還款，經店員報警提告。台中地檢署偵結，認為陳在2017年間已用相同手法詐騙桃園的彩券行遭判刑，還故計重施，依詐欺罪嫌起訴。

起訴指出，陳姓男子（26歲）住在台中市北屯區，他在2017年間就利用「先下注、後付款」的方式，詐騙桃園彩券行，得款6萬元，當時陳遭桃園地院判刑3月，已易科執行完畢，但沒想到陳仍不知悔改，在今年1月1日下午4時許，前往北屯區中清路二段一家彩券行時，又故計重施。

陳姓男子向梅姓店員謊稱，「先讓我下注，等比賽結束之後，一起結算」，店員不疑，讓陳簽注3萬元的運動彩券，但比賽結束後，陳簽注的賽事，都無獲得彩金，陳隨即佯稱「身上剛好沒錢，等我去拿錢，手機押在你這邊」，店員也相信，讓陳離開彩券行。

沒想到陳在當天晚上返回彩券行時，仍藉口因故無法領到錢，要求店員歸還手機，讓他可以聯絡友人，取得現金歸還給彩券行，陳還跟店員約好，隔天下午就回將款項歸還，但沒想到陳一去不復返，店員氣得向警方提告。

台中地檢署偵辦時，陳否認有詐欺犯行，辯稱當時真的要去拿錢，只是「某些原因」沒拿到，但是什麼原因，陳也支吾其詞，且陳事後都未與彩券行聯繫，讓檢察官不採信陳的辯詞，依詐欺罪起訴。

台中市陳姓男子在今年初涉嫌詐騙彩券行3萬元，台中地檢署依詐欺罪偵結起訴。圖／報系資料照
台中市陳姓男子在今年初涉嫌詐騙彩券行3萬元，台中地檢署依詐欺罪偵結起訴。圖／報系資料照

彩券行 桃園 詐欺

延伸閱讀

南韓疫情擴散 法前衛長抗疫不力「危及他人性命」遭訴

台東中華彩券行出今彩539頭獎 業者：誰投注完全沒印象

女子1人分飾3角 佯稱介紹女友騙他匯款173次達200萬

阿公瘋買5億大樂透熱昏 醒來看到不是財神是警察

相關新聞

「先下注後付錢」 男騙彩券行3萬開溜遭訴

台中市陳姓男子在今年1月間前往北屯區一家彩券行，向店員佯稱「先下注，賽後再結清」，但下注3萬元運動彩券，都未能贏獎，於是...

友欲輕生閨蜜求助 警憑一句「家住檳榔攤後面」找到人

一名30歲女子前天晚上在與友人的網路通訊群組內留言，自稱想告別人世，已服下安眠藥，群組內兩名友人發現後，昨天凌晨趕赴劉女...

抽菸又沒亮方向燈被攔 大重機男罵警察像流氓被訴

新北市新店區一名張姓男子今年初騎大型重機違規，遭鄭姓警員攔下取締，竟辱罵「警察像流氓一樣」等語。台北地檢署調查後，認定張...

出門上學書包留頂樓 國一新生疑不想上學墜樓命危

新北市土城區裕民路今清晨6點傳出墜樓事件。路過民眾發現一名13歲江姓國中生滿身是血躺臥在馬路上，嚇得報警。警消到場後，少...

轎車引擎起火 新竹縣政府地下停車場傳火警

新竹縣政府A棟地下一樓的停車場今天早上傳出火警，疑似是停放在該處的一輛車子引擎起火進而引發火災，消防員花了半個多小時就將...

賓士擦機車失控撞爛路旁電箱翻覆 2妙齡1婦人受傷送醫

新北市八里區今天清晨6時許發生車禍，23歲方姓女子駕駛白色賓士轎車行經中華路一段，與機車發生碰撞之後，失控自撞路旁變電箱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。