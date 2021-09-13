越南妻返鄉探病代買來回機票 回程日沒接到人訴請離婚

基隆市陳姓男子迎娶越南籍黎姓妻子來台，8個月後黎女說要回越南探望病重的祖母。陳男幫她買來回機票，但一周後到機場沒接到人， 才知她帶走在基隆工作賺來的12萬多元薪水和結婚金飾，在越南開小吃店，無意來台團聚。陳男訴請離婚，基隆地院審結，認黎女有違背同居義務客觀事實，也有拒絕同居主觀情事，判准離婚。

判決指出，陳男與黎姓女子2018年11月間在越南結婚，2019年4月間在台辦理結婚登記後，黎女來台與陳男共同生活。同年7月下旬起，黎女開始到一家早餐工廠上班，12月初離職，共領到12萬多元薪水。

陳男說，妻子的薪水自行保管，平日家庭開銷全由他支付。妻子2019年11月間對他說，在越南的祖母身體健康狀況不好，命在旦夕，想要回越南探望。他為她購買同年12月3日飛越南，10日從越南飛台灣機票。

黎女把工作賺來的錢和兩人結婚金飾全帶回越南，但12月10日陳男前往機場，發現她未搭機。打電話給她未接聽，也沒回電，後來得知她回越南後不久，就開小吃店做生意。

陳男認為，黎女惡意遺棄他，兩人分居1年多沒有聯繫，夫妻情感名存實亡，確有難以維持婚姻重大事由，訴請離婚。法院審理事，黎女經合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀聲明或陳述。

陳男父親證述，兒子結婚後同住，他住2樓，兒、媳住3樓。媳婦告訴他們在越南的阿嬤生病很嚴重，要趕快回去，如果不回去的話，就看不到她的阿嬤了，結果回去後就不回來了。他傳給她的LINE先已讀不回，今年3月她的LINE帳號就不見了。

法院依據陳男提出的戶籍謄本、越南結婚證書等事證，認定兩造具婚姻關係為真實。另依移民署函附黎女入出國日期紀錄等資料，也堪信陳男主張黎女遺棄他為真實。