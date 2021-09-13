「我只要抱一下？」 色保全對她做出不雅動作判刑10月

台南市某大樓葉姓保全被控假借要單純擁抱女被害人一下，涉嫌將她強壓在大樓廁所內，並撫摸她胸部，強拉她的手摸下體。事後女被害人不甘受辱，報警法辦起訴。台南地院依葉觸犯強制猥褻罪，判處徒刑10月，案可上訴。

判決說，葉在台南市某大樓擔任保全，女被害人為在大樓公司任職員工，雙方因而認識，她於2020年7月25日上午10點多，在大樓旁銀行提領款項後，即至大樓1樓與葉聊天。

同一天下午1點，葉假借要單純擁抱女被害人，要求她到一樓男廁，她一時不察跟隨葉進入男廁後，葉將廁所門關上，將她強壓在男廁牆壁上，親吻撫摸胸部、對她脖子吸氣、並強拉她的手摸下體，她推拒葉，葉才自男廁離去。女被害人不甘受辱報警法辦起訴。

葉矢口否認對她強制猥褻，他供稱，當天他到廁所準備洗手時，她不知為何衝過來，右手還碰到口袋，他一緊張才去抓她的手，碰到她身體，才在LINE上向她道歉，但沒有親吻或撫摸等行為。

女被害人表示，當時她有些情緒上或生活上問題，葉比較有經驗，之前也會聊個30分鐘；聊完天葉說要抱她一下，她以為是簡單抱一下，1至2秒就會放開，葉說不太適合在那邊，她就跟他去男廁，被告就將門關起來將她壓在牆上，貼她貼的很緊，說他控制不住，就親嘴巴等等。

法官認為，葉將女被害人強壓在男廁牆壁上，親吻、撫摸胸部、對脖子吸氣、並強拉她的手摸下體等行為，足以令人產生衝動及興奮而引起性慾，主觀上也能滿足自己色慾，自屬猥褻行為。