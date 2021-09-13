快訊

泡菜正名為「辛奇」：韓國人爭的是民粹還是品牌？

聯合70／年輕人是草莓族？台積電董事長劉德音有不同想法

「我只要抱一下？」 色保全對她做出不雅動作判刑10月

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市某大樓葉姓保全被控假借要單純擁抱女被害人一下，涉嫌將她強壓在大樓廁所內，並撫摸她胸部，強拉她的手摸下體。事後女被害人不甘受辱，報警法辦起訴。台南地院依葉觸犯強制猥褻罪，判處徒刑10月，案可上訴。

判決說，葉在台南市某大樓擔任保全，女被害人為在大樓公司任職員工，雙方因而認識，她於2020年7月25日上午10點多，在大樓旁銀行提領款項後，即至大樓1樓與葉聊天。

同一天下午1點，葉假借要單純擁抱女被害人，要求她到一樓男廁，她一時不察跟隨葉進入男廁後，葉將廁所門關上，將她強壓在男廁牆壁上，親吻撫摸胸部、對她脖子吸氣、並強拉她的手摸下體，她推拒葉，葉才自男廁離去。女被害人不甘受辱報警法辦起訴。

葉矢口否認對她強制猥褻，他供稱，當天他到廁所準備洗手時，她不知為何衝過來，右手還碰到口袋，他一緊張才去抓她的手，碰到她身體，才在LINE上向她道歉，但沒有親吻或撫摸等行為。

女被害人表示，當時她有些情緒上或生活上問題，葉比較有經驗，之前也會聊個30分鐘；聊完天葉說要抱她一下，她以為是簡單抱一下，1至2秒就會放開，葉說不太適合在那邊，她就跟他去男廁，被告就將門關起來將她壓在牆上，貼她貼的很緊，說他控制不住，就親嘴巴等等。

法官認為，葉將女被害人強壓在男廁牆壁上，親吻、撫摸胸部、對脖子吸氣、並強拉她的手摸下體等行為，足以令人產生衝動及興奮而引起性慾，主觀上也能滿足自己色慾，自屬猥褻行為。

法官審酌，葉為逞一己私慾利用她的信任做出的行為，顯見對女性身體自主權毫不尊重，使告訴身心受創之程度，且犯後猶飾詞圖卸，未具悔意，犯後態度不佳等一切情狀，量處其刑。

台南市某大樓葉姓保全，涉嫌將女被害人強壓在大樓廁所內，並撫摸她胸部，強拉她的手摸下體。台南地院依葉觸犯強制猥褻罪，判處徒刑10月。圖／示意圖/ingimage
台南市某大樓葉姓保全，涉嫌將女被害人強壓在大樓廁所內，並撫摸她胸部，強拉她的手摸下體。台南地院依葉觸犯強制猥褻罪，判處徒刑10月。圖／示意圖/ingimage

猥褻 保全

延伸閱讀

高雄大樓疑屋齡老舊 風雨不大仍磁磚剝落傷人

台中18樓高大樓火警！急疏散住戶 疑延長線電線走火釀禍

台中北屯住宅大樓火警 5住戶頂樓待援

中市電梯設備約4.5萬 議員：借牌保養維修推拖應取締

相關新聞

「我只要抱一下？」 色保全對她做出不雅動作判刑10月

台南市某大樓葉姓保全被控假借要單純擁抱女被害人一下，涉嫌將她強壓在大樓廁所內，並撫摸她胸部，強拉她的手摸下體。事後女被害...

男子臉書結識國中少女誘拍裸照、約見面車震 檢方起訴

新北市廖姓男子今年7月間從臉書認識1名國中少女，透過網路聊天成為網路男女朋友。廖男要求被害少女拍裸照傳給他，後來去基隆找...

行車紀錄器錄下老婆不倫對話 法官不信「喊疼聲」是真的

邱姓新娘秘書與男子「小育」不倫，邱夫在清洗車子時，發現行車紀錄器錄下老婆的呻吟聲，還喊著「你看整個褲子都濕了、内褲都濕了」...

「GG老了還是天天要」人夫驚覺老婆外遇牙醫求償千萬

一名擔任牙醫的人夫指控妻子外遇同為牙醫的小王，雙方發生性行為至少903次，對話記錄還有「雖然雞雞老了，但還是天天要」等語...

影／餐酒館竟有女陪侍 雇女公關陪酒 業者送裁處

防疫雖降二級警戒，餐廳可以營業，但是高雄市警方發現，餐酒館在防疫期間，利用營業登記餐廳或酒吧名義變相營業，疑雇女公關桌邊...

男大生半夢半醒間遭性侵 室友被判刑4年

台中市民陸男與大學生阿智（化名）為室友，趁阿智熟睡時性侵2次，經被害人報警處理，陸男雖否認性侵，但2人LINE對話內容，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。