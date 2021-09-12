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散發傳單揭露債務人個資 法官判討債人3月徒刑
徐姓男子為了向楊姓夫婦催討債務，在兩人住處前散發傳單，內容涉嫌附有夫妻身分證、住址等資料，雖有部分遮掩，但其他未經遮隱仍殘餘可見，得以間接識別特定個人。台南地院依徐違反個人資料保護法，判處徒刑3月，得易科罰金，案可上訴。
判決說，徐於2020年7月7日受洪姓男子委任，催收洪先前將二手飲料設備頂讓給楊姓夫妻，未按期清償頂讓金。洪被控涉犯妨害名譽部分另為不起訴處分。
徐為向兩人催討債務，同年7月27日凌晨2點22分，前往台南市楊姓夫婦住處前散發載有「善意提醒左鄰右舍們，此住戶住著一對『詐財夫妻檔』，「欠錢不還」、「欠債還錢」等文字，且附有兩人身分證、簽發本票及頂讓合約書傳單，侵害兩人隱私權。案經楊姓夫婦向警方提告法辦、起訴。
法官認為，傳單內容中雖有部分遮隱，例如姓名中間一字、出生月份日期、照片眼睛部位、身分證統一編號英文代碼部分號碼、住址部分資料，經與其他未經遮隱仍殘餘可見資料，如姓名頭尾二字、出生年份、身分證統一編號部分號碼等對照、組合、連結等，仍能識別特定個人，得以間接方式識別被害人個人資料。
法官指出，加上徐是在被害人住所前，散發傳單，更足以使人辨識特定為被害人。徐並非公務機關身分，以散發傳單方式將被害人個人資料揭露於大眾，足生損害於被害人隱私權，依法量處其刑。
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