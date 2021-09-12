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接小孩？他遠端打卡、早退被抓包 面板大廠副理丟工作

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

在群創光電高雄路竹廠擔任技術副理的杜姓男子，明明沒進公司或其他廠區出差，卻利用遠端連線程式進入公司內網「打卡」，從2019年5月至隔年4月共被抓包有36次未出勤或早退，因曠職天數過多而被解雇，杜主張解雇不合規定，向法院提確認僱傭關係之訴，並追討薪資，橋頭地院認定他違規明確判他敗訴。杜不服上訴二審，高雄高分院發現杜曠職、早退都選在周一、五，可見是為延長個人休假，加上他自承網頁打卡是為方便接小孩，駁回他上訴。

判決指出，杜男從1999年在群創任職，2012年曾跳槽至鴻海，直到2015年再回任原公司，在路竹科學園區的廠區擔任副理，因職務與過去工作內容有關，群創特別認列跳槽前年資，每月薪資達10萬7000元，

去年3月，杜男主管發現他出勤異常，群創內部啟動調查，發現從前年5月至去年4月間，杜雖有網頁到離廠打卡記錄，但檢視打卡方式，發現都是利用遠端連線程式「Citrix」進入公司內網打卡，共有29次周一全天為出勤還有7日早退違規，且累計36次違規打卡都未辦理請假。

群創公司清查，一年上班周數為52周，但其中34周杜都有實際整天未到職或早退狀況，平均每1.5周就違規一次，其中數周正常到班天數僅3.5日，認為杜未依照公司規定在廠區出勤，身為主管職還偽造到離廠打卡紀錄，嚴重破壞公司秩序將他解雇。

杜被解聘後不服，向橋頭地院提確認僱傭關係之訴，並追討解職到復職之間的每月薪資，杜喊冤，他是在其他廠區出差，才會利用遠端連線程式進入網頁打卡；他在公司服務20年才爬到技術副理一職，但公司知道他違規，就以首次發生偶然是件做出最嚴厲解雇處分，顯然不成比例。

橋頭地院一審調查，依照群創公司規定，員工在廠區內可採定點刷卡或網頁打卡，若到其他廠出差則是利用APP打卡，杜雖然有權限可遠端登入公司內網，但僅限公務使用，系統而非讓員工線上打卡，但杜卻透過遠端程式登入公司內網打卡，而非利用APP簽退，打卡方式已違反公司規定。

法官發現，網頁打卡資料有29筆是顯示杜在南科廠區打卡，但根據該廠區門禁系統，卻無杜男進出廠的刷卡資料，另外7筆路竹廠的打卡資料，則與該廠進出廠時間不符，加上杜提不出參與課程的其他證據，因此不採信杜男說法，判他敗訴。

杜不服上訴二審，高等法院高雄分院合議庭認為，杜男身為主管，卻利用遠端連線職權，鑽系統漏洞打卡，且29次曠職都在周一，早退7次有6次是在周一或周五，可見他大多挑在周六、日休假期間前後，達到延長個人休假目的，加上杜在公司內部調查時，他自承每周一網頁打卡是為了方便接送小孩等，因此駁回杜上訴。全案可上訴。

在群創光電任職技術副理的杜姓男子，被抓包偽造出勤紀錄而被解雇，他提訴盼保住工作，橋頭地院、高等法院一、二審都認定杜男違規明確，判他敗訴。打卡機示意圖。記者張議晨／攝影
在群創光電任職技術副理的杜姓男子，被抓包偽造出勤紀錄而被解雇，他提訴盼保住工作，橋頭地院、高等法院一、二審都認定杜男違規明確，判他敗訴。打卡機示意圖。記者張議晨／攝影

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