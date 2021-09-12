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前科犯持16公分菜刀搶按摩女得手1900元 要關5年6月
台中市朱姓男子有公共危險前科，他因缺錢花用，在今年4月間隨身預藏菜刀後，尋找作案目標，行經中區光復路時，張姓按摩女子詢問是否消費，朱到張女工作室後，拿出菜刀抵著張女脖子，張女嚇得拿出1900元給朱，警方循線查緝朱到案，依強盜罪送辦，台中地院審結，依強盜罪判5年6月。
判決指出，朱姓男子（34歲）在2018年間曾涉公共危險罪，遭台南地院判刑3月，並已執行完畢，但朱出獄後不思悔改，在今年4月17日晚間9時許，隨身攜帶一把刀刃16公分的菜刀，尋找作案目標，他在中區光復路合作大樓附近，遇到張姓按摩女詢問「要不要按摩一下，消除疲勞」，朱認為有機可趁，點頭應允後，跟著張女前往工作室。
朱姓男子一到張女的工作室後，就從腰際拿出菜刀，並抵著張女脖子，威嚇「把身上錢都交出來」，張女將皮包內的1900元交給朱後，趁隙推開朱持刀的手後，逃離現場，但過程張女的手掌遭劃傷。
張女逃離後向派出所報案，警方調閱監視器後，查出是朱姓男子涉案，並持檢方核發的拘票，拘提朱到案，朱承認涉案，全案依強盜罪移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後，依犯罪嫌疑重大，且為7年以上重罪，向台中地院聲押獲准。
台中地院指出，被害的張女是手無寸鐵的女子，任何人處於該情形下，身心必處於極度驚恐之狀態，張女在警詢中也有證述，認定張女在案發時，已受制於朱的強暴手段，達到喪失意思自由而不能抗拒的程度。
台中地院審酌，不過加重強盜罪是最低本刑7年以上有期徒刑，考慮到朱在強盜過程中，並未故意傷害被害人，而且強盜所得只有1900元，而張女在偵查時，就具狀撤回告訴，表明不願追究，參酌客觀犯罪情節及犯罪所得，如果宣告宣告加重強盜罪的法定最低本刑，有情輕法重刑罰過苛之情，因此依刑法規定，酌減其刑，判刑5年6月，可上訴。
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