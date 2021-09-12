鹽埕區9月狂抓闖紅燈、酒駕 警察「很辣」傳聞獲驗證

高雄王姓男子9日凌晨酒駕，碰到巡邏員警心虛逃逸，連闖多個路口挑戰員警執法，最後被警方攔下時還因緊張便溺，直向警方說「我拉屎了」，王酒測值每公升高達0.47毫克，被依公共危險罪嫌送辦；鹽埕分局9月以來提高見警率，累積至今日已取締9件酒駕，還有150件闖紅燈，坊間傳聞「鹽埕警察很辣（指嚴厲執法）」再次得到應驗。

鹽埕地區因開發時間早，街道相對高雄市其他行政區來得狹小，分局長蔡鴻文上月24日上任後，規畫「進攻取代防守」的策略，針對鹽埕區轄區街道特性，利用密集機車巡邏，執行交通違規攔查與取締告發。

警方統計，9月以來根據肇事時段、熱點、取締熱門路段等案件分析，規畫精準的巡檢盤查，不定時靈活搭配多點式路檢，「進攻」策略實施後，已取締闖紅燈150件、酒後駕車9件。

年約40歲的王男，9日凌晨1點多時，騎機車經過鹽埕區五福四路、大禮街口，正巧五福四路派出所巡邏車經過，王擔憂被警方盤查下，立馬關閉機車車燈，加速竄入小巷中，鹽埕警方動員警網圍捕，追著王經過10多個路口、巷弄，在大勇路、必忠街口將他攔下壓制。

警方發現王男身上散發濃厚酒氣，在被警方壓制時，不斷喊著「要拉屎了」，這時警方才見到身旁留下一灘穢物。全案詢問後依公共危險罪嫌移送，警方私下說，王男就是「進攻」策略的成果，坊間傳聞「鹽埕警察很辣（指嚴厲執法）」再次得到應驗。

蔡鴻文強調，民眾過節難免與親友家人歡聚飲酒助興，為減少酒後駕車行為所造成不幸，呼籲民眾善用代價或大眾運輸工具，切勿心存僥倖或貪圖一時之便酒後駕車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康