戴綠帽講成被強暴！台中直播主網路號召 法官罰6000元

台中市鄭姓男子是網路暱稱「春天哥哥」的直播主，他在今年7月間開直播時，謊稱朋友的女友遭強暴，還稱有12輛車已到現場討公道，還號召網友到場討公道，有人轉傳網路群組，引發警方關注，警方事後循線通知鄭及其黃姓友人到案，才知黃僅向鄭透露遭人「戴綠帽」，並無女友遭強暴一事，鄭則稱，他誤會黃的意思，12輛車只是停在現場車輛，並非他號召到場，台中地院台中簡易庭認定鄭違反社會秩序維護法，判罰6000元。

裁定指出，鄭姓男子在網路暱稱「春天哥哥」，他在今年7月25日深夜11時許，在影音社群平台TikTok開直播，並向網友提到，黃姓友人的女友遭人強暴，號召網友到台中市西區台灣大道、梅川西路一帶，等待強暴犯出現，當時有觀看直播的觀眾，詢問現場狀況，鄭則回稱，現場已有12輛車到場聚集。

有網友擔心發生聚眾鬥毆的案件，趕緊轉傳到LINE通訊軟體「記者爆料網」、「中部路況」等群組，引發警方關注，也讓網友對鄭所述的內容信以為真，有引發治安疑慮，影響公共安寧的疑慮，警方獲報後到場調查，但查無聚眾情事，也無相關性侵案的報案紀錄。

台中市第一警分局循線通知鄭與黃姓友人到案，黃證稱，他只是一時氣憤，向鄭姓男子透露「被戴綠帽」，從無說過前女友遭人強暴，全部都是鄭在直播實誇大渲染。

鄭姓男子坦承，黃姓友人只向他抱怨，前女友躺在別人的床上，黃很生氣，但他誤會黃前女友是非自願跟別人發生性關係，遭人強暴，才會透過抖音平台直播，當下黃姓友人沒有提及前女友被強暴，另外直播時，網友一直詢問現場幾輛車，他才會隨口回應說現場有12台車，實際上只是停在該處的車輛，並非經他號召前往。