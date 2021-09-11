公路總局爆集體貪汙 4人囂張開口向廠商索賄最重判10年

交通部公路總局2011年爆發集體貪汙弊案，廖姓等4名工務員利用驗收職務，大膽以「我的部分呢？」、「要買茶葉打點關係」，向廠商全徽道安公司索賄5至40萬元；因4人皆具公務人員身分，法院痛批，4人有悖官箴、破壞全國大多敬業自重公務員形象，依貪汙不違背職務收賄罪判3年7月至10年2月不等，可上訴。

檢警調查，廖姓、蔡姓、袁姓及潘姓男子，當時各為公路總局一區、三區及四區工程處的工務員，4人在2011年、2012年均負責省道標線、標誌交通工程監造，驗收及與廠商聯繫業務。

全徽道安公司2011年先後標到公路總局一區、三區及四區的即時路況控制系統設備案，其中一區兩階段得標金額為2773萬9676元、2791萬元，廖身為驗收人，竟大膽向廠商問「那我的部分呢？」並索賄40萬元，全徽孫姓負責人就指派黃姓處長以「交際費」名義匯款給廖。

另全徽以2439萬元得標三區工程，蔡男、袁男身為承辦人，各自以「有一些需處理的事」、「想買一些茶葉給同事打打關係」向黃索賄，各自拿到8萬元、5萬元；另潘男負責四區工程，更囂張和全徽說「你們公司不懂規矩」，最後索賄得手25萬元。

審理時，廖、潘均坦承不諱，但袁、蔡則否認有收到任何款項、利益或招待，但黃姓處長緊咬2人，表示可以肯定當時從公司領出5萬元到潮州工務段辦公室外停車場給袁，後再拿8萬元給蔡，更坦言「是希望工程順利，不要節外生枝」、「比較不會被刁難」。

法院認為，廖、潘自白坦承、繳回犯罪所得，另孫、黃也在偵查、審理中自白，給予4人減刑。但法院也審酌，「廉潔」是擔任公務員基本要件，也是公務生涯中必須堅持的自我要求，廖等4人領國家薪俸，卻為一己貪念藉職務索賄有悖官箴。

法院痛批，廖等人嚴重破壞人民對廉能政府的期待，影響全國大多兢兢業業、敬業自重公務員形象，而孫、黃身為廠商為取得政府標案， 面對公務員索賄沒拒絕還投其所好，也應與非難。