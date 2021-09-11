靜和堂負責人遭告輸入仿冒茶 檢認為無防偽機制不起訴

靜和堂有限公司在台灣以販售茶葉知名，未料遭普洱茶商「大益」提告輸入偽造大益商標的廉價茶餅，險流入市面，違反商標法。士林地檢署偵辦發現，靜和堂梁姓負責人2003年購買時，大益還未啟動防偽機制，一般消費者很難從茶餅外觀分辨，偵結予以梁不起訴處分。

不起訴指出，梁2019年11月21日以每塊美金1.9763元價格，從海外輸入仿冒大益商標普洱茶餅2604塊，同年12月18日委請報關公司向關務署基隆關申請報關，開櫃時遭查扣茶葉送勐海茶廠鑑定，發現是仿冒品。

梁否認犯行，他說茶餅不是仿冒，他在2003年購買時有比對相關書籍，發現茶餅外包裝跟大益外包裝一樣，喝起來口感跟大益相同，且這款茶餅在馬來西亞流通很久，因此他購買的茶品是真品。

梁也提供他的購買收據，上頭確實記載6/5/03益成茶行有限公司。

大陸勐海茶廠鑑定結果指出，梁進口的茶餅包裝、包裝紙材質、包裝手法、印刷外觀、茶餅加工工藝、茶餅配方都與他們不同，該茶餅並非勐海茶廠授權製造，是仿冒品。

檢方認為，勐海茶廠2005年才在茶餅上做防偽機制，在這之前，一般消費者很難從茶餅外觀判斷真偽，僅老經驗的人看得出來，因為一塊茶餅要幾百萬，老茶收藏家對於老茶就是要依照經驗判斷是真品或是仿冒。