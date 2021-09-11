5年沒工作還天天喝酒 母親碎念...他摔酒瓶引警上門

台北市大同區余姓男子5年多來都沒工作，母親對他碎念，要他趕快找工作，飲酒後的他不滿，在家裡大力摔酒瓶，吼母親，警方獲報到場時，余醉倒躺在沙發，警方依規定通報家暴防治中心，告訴余男母親若有遭兒子施暴情事，務必報警。

本月10日下午5點多，大同區一處民宅傳出吼叫聲，鄰居立刻報警，警方進入民宅發現客廳都是碎裂的酒瓶，39歲余姓男子躺在沙發上，酒氣很濃，他的母親從房間走出告訴警方，兒子都沒工作，只會在家喝酒，她今晚碎念了幾句，兒子心生不滿對她吼叫，大力摔酒瓶。

警方檢視余男母親有無遭施暴，余男母親表示沒有，警方抄錄余男母子資料，並告訴余男母親，若兒子再有暴力情事，立刻打110報警。

據了解，余男5年前跟友人到美國工作，疑似工作不順返台後，就開始每天喝酒，每當喝完就會出現暴力行為，例如大吼大叫，也會無故摔酒瓶。

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