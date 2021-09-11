聽新聞
test
0:00 / 0:00
5年沒工作還天天喝酒 母親碎念...他摔酒瓶引警上門
台北市大同區余姓男子5年多來都沒工作，母親對他碎念，要他趕快找工作，飲酒後的他不滿，在家裡大力摔酒瓶，吼母親，警方獲報到場時，余醉倒躺在沙發，警方依規定通報家暴防治中心，告訴余男母親若有遭兒子施暴情事，務必報警。
本月10日下午5點多，大同區一處民宅傳出吼叫聲，鄰居立刻報警，警方進入民宅發現客廳都是碎裂的酒瓶，39歲余姓男子躺在沙發上，酒氣很濃，他的母親從房間走出告訴警方，兒子都沒工作，只會在家喝酒，她今晚碎念了幾句，兒子心生不滿對她吼叫，大力摔酒瓶。
警方檢視余男母親有無遭施暴，余男母親表示沒有，警方抄錄余男母子資料，並告訴余男母親，若兒子再有暴力情事，立刻打110報警。
據了解，余男5年前跟友人到美國工作，疑似工作不順返台後，就開始每天喝酒，每當喝完就會出現暴力行為，例如大吼大叫，也會無故摔酒瓶。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言