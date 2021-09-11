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拍賣法拉利「起標價不等於底價」流標 這次以底價拍賣

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中地檢署8月拍賣扣案詐團的法拉利瑪莎拉蒂BMW等名車，採「起標價不等於底價」，結果流標，中檢首次囑託行政執行署台中分署進行偵查中變價拍賣，台中分署長許萬相表示將於9月29日拍賣3輛名車，所訂的最低投標價就是底價，分別為646萬、194萬、53萬元，採現場投標與通訊投標。

中檢查扣詐團首腦鍾志豪所有的法拉利、瑪莎拉蒂、BMW等名車，法拉（FERRARI），車型為F12 BERLINETTA，2015年出廠，排氣量6262cc，外觀有貼棋，車身顏色為白，登記車身是銀色，儀表版里程數是1萬2572公里，無設定動產擔保，無債權人，但積欠110年度牌照稅6萬9690元、燃料費1萬3950元，。

俗稱海神的MASERATI（瑪莎拉蒂），車型為GT MC STRADALE，2015年出廠，為排氣量4691cc的雙門跑車，儀表里程數3萬7249公里，欠稅與罰款1萬2000餘元，無設定擔保，也沒有債權人，另外，拍得者得支付移動汽車所需的電池費用1萬2500元。

BMW寶馬車型1181 5-DOORS，白色，出廠為2015年，排氣量1499cc，里程數2萬6051公里，積欠約1萬6000元的稅金與罰鍰，無設定擔保，也沒有債權人，另外，拍得者得支付移動汽車所需的電池費用1萬1000元。

中檢8月20日進行扣案的法拉利等3車住行拍賣，法拉利拍價格550萬、瑪莎拉蒂起拍價175萬、BMW起拍賣為45萬。有別於以往拍賣方式，以往公布的起拍價即是底價，但中檢為了吸引更多的人來競標，公布的起標價不等於底價，底價不公布，須超過起標價的金額，達於底價才算完成拍賣，結果流標。

中檢拍賣扣案法拉利等車流標後，首次囑託行政執行署台中分署進行偵查中變價拍賣，於19月29日辦理拍賣3輛名車，俾以達成國庫、被告及被害人三贏目標。

行政執行署台中分署長許萬相表示，經由相關專家鑑價後，將於9月29日拍賣扣案的3輛名車，所訂的最低投標價就是底價，分別為646萬、194萬、53萬元，採現場投標與通訊投標。

台中地檢署上月拍賣扣案的法拉利等名車，採起標價不等於底價新方式，結果流標。中檢囑託行政執行署台中分署拍賣，將於9月29日拍賣3輛名車，採現場投標與通訊投標。本報資料照片
台中地檢署上月拍賣扣案的法拉利等名車，採起標價不等於底價新方式，結果流標。中檢囑託行政執行署台中分署拍賣，將於9月29日拍賣3輛名車，採現場投標與通訊投標。本報資料照片

法拉利 瑪莎拉蒂 BMW

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