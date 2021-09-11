酒喝太醉激發蠻力？他竟一連掰彎警局3副腳鐐

桃園呂姓送貨員有多項酒駕前科，後又再犯被攔查測得呼氣值高達每公升0.91公克，落網後竟趁著警方不注意，使勁蠻力徒手接連掰彎一旁3副腳鐐，但他當時仍在留置室鐵籠、自身腳鐐也還在，警方事後發現遭毀損腳鐐調監視器才發現，檢方偵結依妨害公務罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，呂男（40歲）去年10月6日在龜山住家喝完藥酒騎車出門，當天早上8點多被轄區龜山分局攔查，酒測值達0.91當場被依公共危險現行犯逮捕，法院以他之前有3次酒駕紀錄，仍漠視公眾安全、素行不良，依公共危險罪判他有期徒刑6月、併科5萬元罰金。

呂男當時被大林派出所逮捕，經移送分局偵查隊等待移送時，因酒還沒醒無聊之下竟開始破壞公物，並把玩留置室的3副腳鐐，還用盡力氣接連掰彎致不堪使用，但他自身腳上腳鐐仍牢牢鎖住，本身也在留置室鐵籠內無法掙脫。