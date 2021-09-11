快訊

「戰鬥藍」裂解藍營搞鬥爭？趙少康：現在沒分裂本錢、定促成朱江合作

博恩「打完AZ疫苗暈倒」下巴直撞馬路！縫5針痛曝3項接種禁忌

酒喝太醉激發蠻力？他竟一連掰彎警局3副腳鐐

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園呂姓送貨員有多項酒駕前科，後又再犯被攔查測得呼氣值高達每公升0.91公克，落網後竟趁著警方不注意，使勁蠻力徒手接連掰彎一旁3副腳鐐，但他當時仍在留置室鐵籠、自身腳鐐也還在，警方事後發現遭毀損腳鐐調監視器才發現，檢方偵結依妨害公務罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，呂男（40歲）去年10月6日在龜山住家喝完藥酒騎車出門，當天早上8點多被轄區龜山分局攔查，酒測值達0.91當場被依公共危險現行犯逮捕，法院以他之前有3次酒駕紀錄，仍漠視公眾安全、素行不良，依公共危險罪判他有期徒刑6月、併科5萬元罰金。

呂男當時被大林派出所逮捕，經移送分局偵查隊等待移送時，因酒還沒醒無聊之下竟開始破壞公物，並把玩留置室的3副腳鐐，還用盡力氣接連掰彎致不堪使用，但他自身腳上腳鐐仍牢牢鎖住，本身也在留置室鐵籠內無法掙脫。

警方將他依公共危險罪嫌移送桃園地檢署後，事後才發現鐵籠內的3副腳鐐都變形毀損，一調監視器查看才發現是呂男所為，但經通知他又不到案做筆錄，將證物一併函送後，檢方認為呂犯嫌明確，依妨害公務毀損公務上掌管物品罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

呂男喝醉掰彎警局內3副腳鐐，檢方依妨害公務罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。記者曾健祐／翻攝
呂男喝醉掰彎警局內3副腳鐐，檢方依妨害公務罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。記者曾健祐／翻攝

桃園 妨害公務 監視器

延伸閱讀

男宿醉開車撞環東大道護欄 回警「昨晚有喝300cc高粱」

疫情降級酒駕增　台北市8月取締酒駕件數達175件

楊梅警口袋式封鎖攔查改裝噪音車　八月取締件數超過50%不合格

酒駕撞毀變電箱釀大停電、傷及女友人 醉男竟還裝路人

相關新聞

侵占5萬元萊爾富禮券 新北某國小前衛生組長獲緩起訴

新北市新店區某國小張姓女老師，負責辦理校內環保回收競賽時，原應照名次把5萬元禮券頒發給各班級，卻暗自抽走部分禮券自行使用...

騙辦玖壹壹、BTOB演唱會 安妮前經紀人詐上百萬要入獄

俄羅斯籍女藝人安妮前經紀人、汎迪國際廣告公司負責人趙崇伶4年前偽造合約誆稱辦玖壹壹演唱會、韓國男子團體「BTOB」演唱會...

酒喝太醉激發蠻力？他竟一連掰彎警局3副腳鐐

桃園呂姓送貨員有多項酒駕前科，後又再犯被攔查測得呼氣值高達每公升0.91公克，落網後竟趁著警方不注意，使勁蠻力徒手接連掰...

朝員工射擊500發BB彈凌虐 還電擊致截腳趾惡老闆判刑

太陽能鋼構組裝工程的外包廠商詹祐承、黃佳緯，去年以員工林男及羅姓少年未清償預支薪水等為由，強行將2人拘禁僅給狗飼料果腹及...

「GG老了還是天天要」人夫驚覺老婆外遇牙醫求償千萬

一名擔任牙醫的人夫指控妻子外遇同為牙醫的小王，雙方發生性行為至少903次，對話記錄還有「雖然雞雞老了，但還是天天要」等語...

逾期不繳罰款官員上門查封　越女有嚇到：今天一次繳清

彰化縣46歲阮姓女子今年6月8日被警方查獲室內群聚，違反新冠肺防疫第三級警戒的規定，被裁罰6萬元卻逾期未繳，衛生局移送法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。