朝員工射擊500發BB彈凌虐 還電擊致截腳趾惡老闆判刑

太陽能鋼構組裝工程的外包廠商詹祐承、黃佳緯，去年以員工林男及羅姓少年未清償預支薪水等為由，強行將2人拘禁僅給狗飼料果腹及生飲自來水，強迫食用狗屎、狗尿、剃髮，朝2人各射擊至少500發BB彈，致被害人全身猶如蜂窩，甚至使出電擊凌虐，致2名被害人右腳趾壞疽截肢，2嫌竟辯稱「不知電擊可能致命」，台中高分院依殺人未遂等罪將詹祐承判刑11年10月、黃佳緯8年8月。可上訴。

詹祐承（25歲）、黃佳緯（28歲）辯稱被害受電擊部位皆避開致命危險之頭部、心臟或腹腔，僅電擊腳指與手指等四肢末端，不知電擊可能致命，無殺人故意。二審合議庭認「依醫學實務而言，人若遭遇電傷可能會造成心律不整，如未即時處置，應有致命之可能」，認定詹、黃狡辯，予以判刑。

判決書指出，詹祐承與黃佳緯是經營太陽能鋼構組裝工程的外包廠商，李女（一審判刑1年8月，緩刑3年，未上訴）為詹的同居女友，生有1幼女。林男與羅姓少年受僱為詹、黃從事組裝工作。6人同居住在李女位於彰化縣的住處。

詹祐承、黃佳緯與李女，自去年1月下旬起至3月27日止，在彰化住處內，由詹以林男、羅姓少年未清償向他預支薪水，如任意離去將對2人或家人不利為由，脅迫2人不得任意離去，並從事家事勞務，若有不從即多次徒手、或持球棒毆打。

詹等人將林、羅以左右栓式門鎖反鎖，拘禁在彰化住處廁所或倉庫內2次，每次1至3日不等，拘禁期間僅給予狗飼料果腹及生飲自來水，或強迫2人食用狗屎、狗尿等，及以剃狗毛刀將2人頭髮剃除。

去年3月下旬，詹與黃為懲罰林男及羅姓少年，先以鐵鍊、束帶將林綑綁於椅子上，再各持空氣槍朝林的胸、腹、手、腳等處射擊，共射擊至少500發BB彈，造成林全身鈍瘀傷的傷害。

3月24日深夜，詹與黃將2名被害以鐵鍊、束帶綑綁手腳後，以電線自製電刑裝置，接上電源開關延長線，延長線並與住處內插座連接通電後，將電刑裝置夾於羅的右手手指及右腳腳趾、林的左手手指及右腳腳趾，並反覆打開延長線電源開關多次，以每次3至4秒電擊，綑綁電擊時間長達3至4小時之久，

造成羅姓少年受有右腳2至4趾壞疽截肢、右手中指電擊傷等傷害；林男受有左手及右足電燒傷併多處皮膚壞死併筋膜壞死與右足第二腳趾壞疽截肢併骨髓炎等傷害。經被害人向友人求救，友人報警於4月10日救出。

詹祐承辯稱，林男、羅姓少年起初有拿到薪資，因被害人2人吃住均於他的居處，而有積欠房租、水電、伙食等費用，並有偷竊金錢，以及對外欠債而由他承償等緣故，才會於發薪資時將扣除，但仍會給予生活費用3至4千元。

被害人羅姓少年證稱，每月薪資為29000元，只拿到3、4000元，是因為詹及黃跟他說要扣掉房租、水電及其他項目，所以只能拿到3、4000元。

二審合議庭審酌，詹祐承、黃佳緯與被害人為僱傭關係，其中被害人林男為學徒兼員工更已長達3年期間，不珍惜與被害人一起工作的情誼，反而拘禁被害人2人，並以毆打、拘禁、餵食狗屎、剃髮等方式對待被害人，而詹居於主導地位，黃聽命於詹，更以綑綁、電擊等方式凌虐被害人。