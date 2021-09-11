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「GG老了還是天天要」人夫驚覺老婆外遇牙醫求償千萬

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

一名擔任牙醫的人夫指控妻子外遇同為牙醫的小王，雙方發生性行為至少903次，對話記錄還有「雖然雞雞老了，但還是天天要」等語，人夫提告求償一千萬，台北地方法院判妻子和小王應賠償50萬元，另妻子要給付拖欠的10萬5000元房租，可上訴。

人夫提告主張，和妻子結婚後育有1子，他3年前在家中錄音機發現妻子和小王逾越正常男女交往的狀況，妻子雖坦承但輕描淡寫承認和小王嘿咻3次。

人夫指出，從妻子和小王間的對話紀錄分析，他才發現妻子婚前就和小王交往，婚後至少和小王發生903次性行為；最終他和妻子和解離婚，要求妻子和小王應連帶賠償1000萬元，另妻子協議離婚時同意分擔房租1萬5000元，但僅付一次就未繳，再要求妻子給付10萬5000元。

妻子抗辯，丈夫得知他外遇後，就表示寬恕，也不對她提告或求償，丈夫不應反悔；再者，丈夫也承諾返還聘金、度蜜月花費共36萬元，但至今也未付，剛好可以抵銷她的房租。

小王指出，他不知道女方已婚，且女方向他表示已經離婚，又丈夫曾到他得診所談判，要求2000萬元和解，他再度詢問女方是否離婚，女方也回應已經離婚，他確實不知女方為已婚身分，沒有侵害丈夫的配偶權。

法院認為，根據妻子和小王的對話紀錄，有「你有買震動棒嗎」、「你要不要乾脆用優碘洗雞雞」、「每月月經走了要立馬通知我」、「雖然雞雞老了，但還是天天要」、「看到你就想啪啪」等語，可見雙方已逾越普通朋友的社交行為。

法院指出，妻子不否認和小王發生3次性行為，但至於丈夫主張雙方至少發生903次性行為，難以透過對話紀錄來認定，不足採信。

再者，小王雖主張不知道女方已婚，但丈夫和妻子結婚時，妻子和小王在同一診所任職，也有通知同事、親友相關婚訊和婚宴，小王也有在臉書上婚紗照貼文按讚，認定小王知情，判妻子和小王應連帶賠償50萬元；又妻子無法舉證丈夫承諾要給付36萬元，依夫妻間的協議書，妻子確實拖欠房租，判妻子要給付丈夫10萬5000元。

示意圖／ingimage
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