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逾期不繳罰款官員上門查封 越女有嚇到：今天一次繳清
彰化縣46歲阮姓女子今年6月8日被警方查獲室內群聚，違反新冠肺防疫第三級警戒的規定，被裁罰6萬元卻逾期未繳，衛生局移送法務部行政執行署彰化分署，今天彰化分署執行人員前往阮女的小吃店，發現她的車子停放店前，當場查封和聯絡警方拖吊，阮女立刻跑到對面的和美農會分部繳清罰款。
行政執行署彰化分署表示，阮女6月8日下午兩點在鹿港鎮溝墘里一處民宅，被警方查獲她和5人室內群聚，她當時回幫朋友買檳榔送到那裡，剛好被警方查獲。因那時是防疫第三級警戒，規定室內群聚不得超過5人，警方把阮女等人案件移送衛生局裁罰各6萬元，但阮女逾期未繳納罰款，本（9）月6日被衛生局移送行政執行署彰化分署。
今天彰化分署執行人員到阮女位在和美鎮彰新路的小吃店，發現她名下的汽車Yaris停在店前，立即查封並聯絡警方到場協助執行拖吊到保管場，在店內的阮女發現車子沒違停，將被政府官員拖吊走，十分緊張，匆忙跑出來問清原因，當下表示立刻全部繳清，回店內拿錢後，跑到對面的和美農會新庄分部匯款。她完成匯款和出示匯款單，彰化分署執行人員立即撤銷查封。
阮女想起還有交通違規罰款沒繳，詢問彰化分署執行人員，如果沒繳罰款會不會像今天這樣，車子也被查封吊走，彰化分署執行人員表示，如果還有「欠國家錢」，就趕快去繳，不然會保不住名下車輛。阮女表示，今天會去監理站查詢和繳罰款。
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