快訊

「戰鬥藍」裂解藍營搞鬥爭？趙少康：現在沒分裂本錢、定促成朱江合作

博恩「打完AZ疫苗暈倒」下巴直撞馬路！縫5針痛曝3項接種禁忌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逾期不繳罰款官員上門查封　越女有嚇到：今天一次繳清

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣46歲阮姓女子今年6月8日被警方查獲室內群聚，違反新冠肺防疫第三級警戒的規定，被裁罰6萬元卻逾期未繳，衛生局移送法務部行政執行署彰化分署，今天彰化分署執行人員前往阮女的小吃店，發現她的車子停放店前，當場查封和聯絡警方拖吊，阮女立刻跑到對面的和美農會分部繳清罰款。

行政執行署彰化分署表示，阮女6月8日下午兩點在鹿港鎮溝墘里一處民宅，被警方查獲她和5人室內群聚，她當時回幫朋友買檳榔送到那裡，剛好被警方查獲。因那時是防疫第三級警戒，規定室內群聚不得超過5人，警方把阮女等人案件移送衛生局裁罰各6萬元，但阮女逾期未繳納罰款，本（9）月6日被衛生局移送行政執行署彰化分署。

今天彰化分署執行人員到阮女位在和美鎮彰新路的小吃店，發現她名下的汽車Yaris停在店前，立即查封並聯絡警方到場協助執行拖吊到保管場，在店內的阮女發現車子沒違停，將被政府官員拖吊走，十分緊張，匆忙跑出來問清原因，當下表示立刻全部繳清，回店內拿錢後，跑到對面的和美農會新庄分部匯款。她完成匯款和出示匯款單，彰化分署執行人員立即撤銷查封。

阮女想起還有交通違規罰款沒繳，詢問彰化分署執行人員，如果沒繳罰款會不會像今天這樣，車子也被查封吊走，彰化分署執行人員表示，如果還有「欠國家錢」，就趕快去繳，不然會保不住名下車輛。阮女表示，今天會去監理站查詢和繳罰款。

彰化縣和美鎮阮姓女子違反第三級警戒防疫規定但沒繳罰款，差一點車子被查封拖吊，她到和美農會新庄分部繳款。圖／彰化分署提供
彰化縣和美鎮阮姓女子違反第三級警戒防疫規定但沒繳罰款，差一點車子被查封拖吊，她到和美農會新庄分部繳款。圖／彰化分署提供

衛生局 農會 小吃

延伸閱讀

揮皇高爾夫球場違規營業挨罰未繳 球車遭查封

影／侯友宜視察抽水站 籲民眾防疫也要防颱

產險推企業防疫險出奇招 替店家給付民眾防疫慰問金

30歲女欠8萬ETC費遭查封車 提每月分期3千被打槍

相關新聞

侵占5萬元萊爾富禮券 新北某國小前衛生組長獲緩起訴

新北市新店區某國小張姓女老師，負責辦理校內環保回收競賽時，原應照名次把5萬元禮券頒發給各班級，卻暗自抽走部分禮券自行使用...

騙辦玖壹壹、BTOB演唱會 安妮前經紀人詐上百萬要入獄

俄羅斯籍女藝人安妮前經紀人、汎迪國際廣告公司負責人趙崇伶4年前偽造合約誆稱辦玖壹壹演唱會、韓國男子團體「BTOB」演唱會...

酒喝太醉激發蠻力？他竟一連掰彎警局3副腳鐐

桃園呂姓送貨員有多項酒駕前科，後又再犯被攔查測得呼氣值高達每公升0.91公克，落網後竟趁著警方不注意，使勁蠻力徒手接連掰...

朝員工射擊500發BB彈凌虐 還電擊致截腳趾惡老闆判刑

太陽能鋼構組裝工程的外包廠商詹祐承、黃佳緯，去年以員工林男及羅姓少年未清償預支薪水等為由，強行將2人拘禁僅給狗飼料果腹及...

「GG老了還是天天要」人夫驚覺老婆外遇牙醫求償千萬

一名擔任牙醫的人夫指控妻子外遇同為牙醫的小王，雙方發生性行為至少903次，對話記錄還有「雖然雞雞老了，但還是天天要」等語...

逾期不繳罰款官員上門查封　越女有嚇到：今天一次繳清

彰化縣46歲阮姓女子今年6月8日被警方查獲室內群聚，違反新冠肺防疫第三級警戒的規定，被裁罰6萬元卻逾期未繳，衛生局移送法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。