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侵占5萬元萊爾富禮券 新北某國小前衛生組長獲緩起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

新北市新店區某國小張姓女老師，負責辦理校內環保回收競賽時，原應照名次把5萬元禮券頒發給各班級，卻暗自抽走部分禮券自行使用，涉侵占罪。台北地檢署考量她坦承犯行，且無前科，昨給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫10萬元。

據了解，40多歲的張姓女老師原本兼任學校的衛生組長，事發後已被調離行政職。檢方調查，國小在2018、2019年間，參加新北市校際環保比賽得名，獲得共5萬元的萊爾富超商禮券。

這些禮券由身兼衛生組長的張姓女老師保管，她拿到禮券後再舉辦一場校內廢電池回收競賽，以排名分配各班級禮券額度。檢方查出，部分得獎班級導師在張女要求下簽名，卻沒拿到獎品禮券，僅拿到空紅包袋。

張女上簽呈回報競賽獎項分配時，班導們才發現被登記成有拿禮券。校方展開內部調查，張女表示第一名班級的回收品廢電池，是她自行提供，因此也有資格拿禮券。她表示，有些禮券被她拿去購買牛奶等物資，請同學喝來補充營養。

案經新北市教育局移送法辦，承辦檢察官林錦鴻考量張女最終願意坦承犯行，且無前科、已花錢購買禮券回補、身兼教育工作，因此給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫10萬元。

新北市新店區某國小張姓女老師，負責辦理校內環保回收競賽時，原應照名次把5萬元禮券頒發給各班級，卻暗自抽走部分禮券自行使用，涉侵占罪。台北地檢署昨給予緩起訴處分。圖／本報資料照
新北市新店區某國小張姓女老師，負責辦理校內環保回收競賽時，原應照名次把5萬元禮券頒發給各班級，卻暗自抽走部分禮券自行使用，涉侵占罪。台北地檢署昨給予緩起訴處分。圖／本報資料照

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