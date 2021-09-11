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騙辦玖壹壹、BTOB演唱會 安妮前經紀人詐上百萬要入獄
俄羅斯籍女藝人安妮前經紀人、汎迪國際廣告公司負責人趙崇伶4年前偽造合約誆稱辦玖壹壹演唱會、韓國男子團體「BTOB」演唱會，詐騙李姓男子、倍思公司出資共453萬餘元，一、二審依偽造文書罪判刑1年4月，最高法院駁回上訴，全案定讞。
判決指出，綽號「美寶」、「mable」的趙崇伶2017年8月謊稱同年11月要在南港展覽館舉辦「玖壹壹在地人演唱會」，偽造公司和玖壹壹所屬工作室簽署的合約，邀約李姓男子投資，李先後匯款100萬元、53萬元，事後卻發現遲遲沒有演唱會消息，驚覺被騙報警處理。
趙崇伶2017年1月也向倍思公司謊稱要辦「BTOB」演唱會，獲利高達五成，並以偽造公司和「BTOB」所屬經紀公司簽署草約作為證明；倍思公司信以為真，和趙崇伶簽合作協議書，並匯款300萬元，倍思公司事後等不到趙崇伶提出匯款「BTOB」經紀公司的證明，才知道受騙。
法院認為，趙崇伶偽造演唱會合約，讓李、倍思公司受騙匯款給她，造成財產上的損失，趙崇伶欠缺法治觀念，一、二審依2個偽造文書罪，判1年、8月徒刑，應執行1年4月徒刑；案件上訴，被最高法院駁回，趙崇伶判關1年4月定讞。
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