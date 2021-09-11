揮皇高爾夫球場違規營業挨罰未繳 球車遭查封

淡水揮皇高爾夫球場在疫情3級警戒期間違規營業，遭新北市府開罰102萬元但未履行。行政執行署士林分署今天表示，已查封高爾夫球車、現金，不排除擇日再次查封其他財產。

新北市政府5月間表示，淡水區揮皇高爾夫球場在疫情3級警戒期間5次違規營業，依傳染病防治法，分別開罰新台幣6萬、12萬、24萬、30萬、30萬，一共102萬元。

法務部行政執行署士林分署今天發布新聞稿表示，高爾夫球場業者漠視防疫規定，於3級警戒期間持續開放球場，對遭裁處罰鍰也都未履行，新北市政府9月3日將所有案件移送士林分署執行。

士林分署表示，主任行政執行官9月6日率隊並會同新北市府人員前往現場展開首波執行，發現球場營業狀況良好，經檢視現場財物，隨即查封大型水晶礦洞、2部車輛、10部高爾夫球車及收銀機中現金2萬餘元。

新聞稿指出，現場員工當天表示負責人6月1日出國迄今未歸，會告知負責人儘速處理罰鍰，但遲至今天業者仍未繳納；由於已查封車輛、動產恐不足清償全部罰鍰，業者若仍不繳清罰鍰，士林分署將擇日再次前往高爾夫球場查封財產，以確保罰鍰確實執行。

士林分署表示，為貫徹政府公權力，避免防疫產生漏洞，對於違反防疫規定罰鍰案件，均迅速強力執行，以展現政府遏止違反防疫規定的決心與努力，藉此阻絕COVID-19（2019冠狀病毒疾病）散播進入社區、守護全體國民健康。