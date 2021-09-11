男宿醉開車撞環東大道護欄 回警「昨晚有喝300cc高粱」

台北市一名王姓男子日前宿醉開車上班，途中不勝酒力，車開到一半自撞環東大道左側護欄、左前輪也跟著爆胎。警方到場後，發現王男舉止怪異，身上還飄出濃濃酒氣，立刻實施酒測，酒測值竟高達0.50。他辯開車前沒喝，「但昨晚有喝300CC高粱」，警詢後將他依公共危險罪嫌送辦。

61歲王男是工地工人，平日就有飲酒習慣，當時為了助眠，睡前喝了300CC的高粱酒，隔天一早6時許以為酒意已退，獨自開車上班，沒想到睡眼惺忪、精神不濟，還沒到工地就在環東大道上自撞，所幸無人傷亡，僅有車損。

轄內南港警方獲報到場，為避免上班車潮造成回堵，當下先要王男把車子從內車道移至路肩，不料聽他說要換備胎卻一直換不上去，警員一看發現他輪胎拿反了還不自知，上前了解立刻聞到濃濃酒氣，於是對他酒測。

一測，酒測值0.50，完全大超標，警詢後將他公共危險罪嫌移送法辦；他辯稱昨晚有喝高粱，不知自己宿醉，不過據悉，他有多起酒駕紀錄。

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