受贈醫療級口罩薰香精油組 鹽埕分局長：攜手高雄加零
八馬國際公司支持波麗士大人，昨天下午3點多趕赴高雄市警局鹽埕分局，捐贈500片醫療級TN95口罩、200盒薰香磁扣及200瓶防疫精油組，希望用實際行動替第一線警察加強防護，鹽埕分局長蔡鴻文說，八馬國際公司慷慨捐贈義舉，彰顯出警民同心、同島一命抗疫精神。
昨天下午3點多時，八馬國際公司董事長王文欽有感於第一線警察曝險，從事疫調、防疫稽查工作的辛勞，率團帶著500片醫療級TN95口罩、200盒薰香磁扣及200瓶防疫精油組到鹽埕分局，由分局長蔡鴻文受贈。
王文欽表示，捐贈的TN95口罩除了可強化隔絕病毒的傳遞與感染，另外精油薰香組，還可以幫助同仁提升精神，無形中強化同仁的防疫戰力。
蔡鴻文表示，王董事長與各界民間團體慷慨捐贈的善行義舉，除了透過防疫裝備物資對同仁健康所提供的實質保護，更可貴的是藉此所彰顯出警民同心、同島一命，攜手合作一致抗疫的團結精神。
蔡鴻文說，疫情使我們更深刻體會到維護警民關係密切友好的重要性，除了以往所熟知的「警察用心、人民安心」，在疫情時代中還存在更多的是「您執勤、我相挺，高雄加零讓我們攜手一起」。
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