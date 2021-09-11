長期在車站假意借錢 無業男遭起訴詐欺並建請強制工作

北市一名長期徘徊在交通樞紐的詹姓男子，涉今年4月間在M6出口向經過的洪姓女子佯稱悠遊卡遺失，借貸500元車資之後就跑走。台北地檢署認為他長期利用民眾愛心詐取財物，又時當壯年，日前依詐欺罪起訴並建請法院予以強制工作處分。

檢方調查，30歲的詹姓男子，今年4月15日晚上7點40分許，在台北捷運M6出口，向經過的洪姓女子佯稱悠遊卡不見了，請求商借金錢以支付車資。洪女信以為眞，交付500元紙鈔並詢問日後如何還款。

豈料，詹男把錢拿到手之後，旋逃離現場而未留下任何聯絡資料。這時，洪女才知道自己受騙而報警。警方調閱監視器循線追查詹男到案說明。

據了解，詹男到案後坦承有跟洪女拿500元現金，但辯稱「這不是借錢，而是在乞討生活費」，之所以離開現場是因為怕洪女誤會他在向她借錢。

檢方查出，詹姓男子長期在大眾運輸系統車站內徘徊，物色往來民眾，利用他人之愛心，詐稱無資力購買車票，致誤信為真的民眾陷於錯誤，交付數百元至數千元不等金額，前科累累，其犯罪足跡更廣至士林、新北、台中、高雄等處。