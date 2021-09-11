男攻擊盤查員警上訴改判無罪 警嘆：名字不會寫在臉上

嘉義市年約6旬洪姓男子去年10月行經嘉義市區，劉姓員警見洪疑似協尋人口、欲查證身份，洪突然徒手毆打劉右臉頰，拉扯後造成劉受傷，檢警訊後對洪提妨害公務並聲請簡易判決，院方判處3個月徒刑，洪的家屬代精神狀況不佳的洪男上訴後，院方改判無罪。

嘉義地院說明，警員當時是出於關心立場，難認其進行盤查是依法執行職務，被告毆打行為之對象即非「依法執行職務之公務員」，即不構成刑法妨害公務罪，因而將原審判決撤銷改判無罪。

劉姓員警對於法院改判僅表示「尊重法院判決」，但基層警則不以為然，認為劉姓員警穿著制服，洪出手攻擊執勤員警是事實，洪男在偵查中也坦承犯行，院方可以輕判，但不宜判無罪。

「失蹤老人名字不會寫在臉上！」基層員警指出，協尋失蹤老人、失智長輩一直是警察近年主要工作，員警不能主動查身分要如何協尋？法官改判無罪，對員警、對民眾都不是好事，這樣判決，日後誰願意主動幫忙協尋？

判決書指出，劉姓員警證述，洪頭髮散亂、年紀很大、走路恍神失神，另外看到警察感覺在閃躲，覺得是失蹤或失智老人，很像之前受理的失蹤人口，所以依照警察職權行使法上前盤查，只是稍微碰洪肩膀，然後連續3次問洪身分證字號，洪突然就1拳打過來。

劉立即上前欲拉住洪男，雙方發生拉扯，劉警則詢問「身分證幾號？你打我做什麼？」雙方持續拉扯後，洪再以其右手揮打員警，員警即將洪壓制在地。