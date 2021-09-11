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工友贈微波爐被離職 法官論壇：傷害小人物

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

台北地方法院派遣張姓工友贈送法官微波爐被調查，驚動約40名法官連署請命高層手下留情、慰留人才，法官論壇有人附議，留言認為，法院處置「傷害小人物」。

化名「柔軟」者留言，在一個機關裏面，一個地低不高的工友，因為年終收受了法官感謝的「獎金」，對於法官的善意想要有所回應，又怕遭拒，從而想出了一個辦法，就是買了一個微波爐給法官室的法官使用。

柔軟說，一般我們處理一個人做錯了一件事情，總要想知道他的動機，了解他的手段、結果後，再作處置，法院的法官也都常作這樣的衡量。

柔軟說，一個薪資不高的工友花了幾千元買了一個他從來不使用的微波爐（據法官稱沒有見過他使用），放在法官室供法官使用，難以理解對他有何好處（從利的觀點來看），從前開過程及與他的接觸中，只能理解應是不想讓法官拒絕，也不好意思說是他買的。

也許他在逢迎法官，但什麼樣的人會不讓被逢迎的人不知道他所作的逢迎的事？從各種推論及與他種種接觸的感覺，只能認為他是善意的。

柔軟說，善意在我們這個社會已經是彌足珍貴的了，作為法官，常作的決定就是審酌人的動機、手段、結果，這樣的事發生在我們的身旁，卻只能看著他發生，一點辦法都沒有。

對大人來說，他只是一個微不足道的工友，隨時可請他走路，有媒體簡化成工友常「說謊」，在我們的社會，常說謊的人是沒有誠信的，不知有沒有想到該工友日後怎麼找工作？對於一個想要回報法官的小人物的心裏，會有多大的傷害？

此外，有疑似台北地院的法官以「本院」同仁的角度說明對事件的看法，語句直白、犀利。

留言人說，把一個工友對應這種利他行為卻惹來鋪天蓋地而來調查，一時難以回應在說法上各有動機的歧異，說成是有意說謊，令人無法信賴。

留言說，推給一個基層自費為這機關處理問題的外人，意圖讓人家失去賴以為生的工作，還推得一乾二淨，說人要不要被殺，都不是我殺的，除了憤怒，還是憤怒。

薪資

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