中共戰機擾臺頻率遽增 中警加強萬安演習防空疏散

萬安44號演習即將於9月15日舉行，警方表示今年中共戰機擾臺頻率遽增，福建莆田機場距離臺灣本島鄰近不到200公里，如有戰機起飛，僅需7分鐘時間就可以抵達台灣本島，若本島遭受敵機或飛彈的空襲反應時間實在有限，因此此次萬安演習，台中市警六分局召集對空監視哨人員辦理講習及實作演練，期許爭取有限的空防反應時間。

警方表示，萬安44號演習，經國防部8月30日記者會正式公布，訂於9月15日(星期三) 下午1時30分至2時，以「1日全區、人車不管制」方式，實施30分鐘防情傳遞、防空警報及告警訊息發放等演練，並以「防空疏散避難計畫」取代人車管制，以避免群聚。

市警六分局長蔡元戎表示，萬安演習的目的在於提升全民敵情警覺，強化軍民聯合防空作為與整備，確保人民生命財產安全。本次演習因應防疫作為，避免群聚，僅發放空襲警報，不實施人車疏散管制。因演習整備時間急迫。