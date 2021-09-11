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車手沒分到錢被逮 下場超慘...判刑2年還得賠225萬
桃園顏姓男子加入詐騙集團當車手，約好每次可獲贓款1%報酬，他盜刷李姓老婦戶頭61次，將得手225萬多元現金上繳，但沒隔多久就落網被依詐欺罪判刑2年2月，李再提民事對他求償，顏竟雙手一攤喊沒錢，還說自己在監「每月只有700元勞作金」，法院仍判他應賠李225萬元，可上訴。
檢警調查，顏男2019年8月受身分不詳綽號「阿賢」男子加入詐團，約好可賺每次提領詐騙金額的1％當報酬，經集團假冒檢警向李姓老婦佯稱涉及刑案，需監管名下金融帳戶等，對方落入陷阱交付存摺、金融卡及密碼。
顏男則經「阿賢」指示，拿著李的金融卡分別盜領高達61次，把她戶頭內的老本提領殆盡，一共得手225萬元，顏上繳後依約定拿到2萬多元酬勞，事後李婦得知受害，報案後警方循線逮捕顏，檢方依詐欺罪嫌起訴他。
刑事部分，顏在偵查、審理時均坦承不諱，並有監視器畫面、金流佐證，法院以顏男正值青壯，卻不思以正當管道獲取財物，反因詐欺取財深富獲利空間之誘惑，危害社會治安，更造成被害人嚴重損失，考量他犯後坦承，為集團車手角色，依詐欺罪判他2年2月。
李婦再提刑事附帶民事損害賠償，主張因顏男盜領戶頭行為害她損失慘重，對顏求償225萬1000元；對此，顏表示對刑事案件認定事實不爭執，但自己在監服刑「每月僅有勞作金700多元」，沒有能力償還全部金額，還說自己僅拿到2萬多元報酬。
民事庭審酌，李婦主張顏男和詐團合作，對她採取詐欺行為導致損失，該部分刑事已判決確定，可見顏確實加入詐團害李受有財產損害，認為李求償有依據，判顏應賠償她225萬1000元。
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