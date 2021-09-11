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工程師逼車還嗆女生「騎車這麼不要命」 下場拘役40日

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

闕姓工程師開車時轎車底盤發出怪聲，加上心情煩躁，當車開上五堵橋頭，他欲由內側車道停靠路旁，周姓女子正騎機車在外側車道，他竟加速變換車道至外側、連按喇叭逼車，嗆周女「沒見過騎車這麼不要命的女生、要把妳弄死很容易」。一審依強制、恐嚇危害安全罪處闕拘役40日，得易科罰金。檢方上訴，台灣高等法院駁回定讞。

闕姓工程師去年4月26日下午開車沿基隆市明德二路往汐止方向行駛，準備回汐止的家，但途中轎車底盤卻發出異常聲響，與車輛維修廠人員電話連繫後，又認為對方對維修態度不積極，心情很煩。

當天下午1點35分，闕行經五堵橋頭後，想由內側車道停靠路旁，但當時同向外側車道有多輛機車行駛。闕的轎車沒開方向燈，直接加速由內側車道變換至外側車道，還對著周姓女騎士數度按喇叭。

周女為避免危險，向右避讓後停在路邊，闕姓工程師卻在她的機車前煞車；闕走下車，對著周女恐嚇說「沒見過騎車這麼不要命的女生、要把妳弄死很容易」。周女害怕，她向台北市警信義分局報案，警方將案件移送基隆地檢署偵辦。

闕被基檢依刑法強制罪、恐嚇危害安全罪起訴。基隆地方法院認為闕只因「心情不好」就無故駕車攔停他人車輛，還出言恐嚇對方，可見法紀觀念偏差，處他拘役40日。

不過周姓女被害人對一審判決不滿意，請求檢察官上訴。檢方表示，闕姓工程師看到周女獨自騎機車「可欺」，才惡意逼車，逼她停下來，已影響行車安全；闕下車恐嚇只是因為個人心情不好，可見惡性顯著。事發至今，闕未向周女道歉或賠償，檢方也認為他犯後態度不佳，原審只處拘役40日過輕。

高等法院認為闕姓工程師犯行明確，但量刑輕重則是法院自由裁量事項，如果已經斟酌刑法第57條各款所列情狀，未逾越法定刑度，或濫用權限，不得任意指摘判決違法。高院認為一審已經審酌各種情形，也在法定刑內科處其刑，一審判決妥適，檢方上訴無理，因此駁回。

闕姓工程師開車時因轎車底盤發出怪聲，加上心情煩躁，竟對周姓女機車騎士逼車，還嗆「沒見過騎車這麼不要命的女生、要把妳弄死很容易」。闕被依強制、恐嚇危害安全罪處拘役40日，得易科罰金定讞。記者王宏舜／攝影
闕姓工程師開車時因轎車底盤發出怪聲，加上心情煩躁，竟對周姓女機車騎士逼車，還嗆「沒見過騎車這麼不要命的女生、要把妳弄死很容易」。闕被依強制、恐嚇危害安全罪處拘役40日，得易科罰金定讞。記者王宏舜／攝影

車道 恐嚇 基隆

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