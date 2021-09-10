蘇嘉全外甥遭控圖利親屬涉弊 雄檢處分不起訴

前總統府秘書長蘇嘉全外甥、前唐榮鐵工廠總經理張仲傑遭檢舉未利益迴避圖利親屬，事後更為此請辭。雄檢分案偵辦後認為張並未收受不法利益，採購也符合規定，處分不起訴。

國民黨立法委員林為洲、孔文吉去年召開記者會，指張仲傑擔任唐榮公司總經理期間疑未利益迴避涉弊案，包括將公司員工旅遊交給次子承包、公司物資採購由長子負責、員工衣服則交由妻子開設的公司直接採購等。台灣高等檢察署發交高雄地檢署偵辦，以查明張有無違反證券交易法、背信等情事。

針對張仲傑次子遭控獨家承攬唐榮公司106年度員工自強活動，張均否認參與或施壓關說。雄檢檢察官偵辦調閱員工自強活動採購案卷宗，發現時任董事的張並未簽呈會章，且相關證人也證稱張沒參與員工採購活動，採購案更未浮報價格或違反相關規定。

至於張仲傑長子任職的公司遭控105、106年參與長榮公司煉鋼用鉻鐵採購標案，檢方不起訴處分書指出，調查發現其公司並非長期獨家供應廠商，除價格在合理範圍內，採購程序也照規定簽核辦理，據此認定張既未經手煉鋼用鉻鐵採購案，也沒讓公司受重大損害，因此不能依背信罪論罪。

此外，張仲傑雖有參與唐榮公司和妻子開設的公司制服採購案，但對張而言不屬於關係人交易，且檢方查無過程中有何不符營業常規或導致唐榮公司受損害情事。因此並未觸犯證券交易法特別背信或刑法背信罪責。

不起訴處分書指出，經法務部調查局高雄市調查處清查張仲傑與相關親屬金融帳戶往來明細，均查無雙方有收受不正利益，考量唐榮公司在程序上均符合內部規定，客觀上也沒受損害，加上沒有其他證據證明遭控犯行，據此認定罪嫌不足。

雄檢指出，張仲傑身為唐榮公司董事或一級主管，雖未進行利益迴避，但這均屬公司內部行政管理監督事項，並不涉刑事不法，所以應由公司另循其他程序處理，偵結後處分不起訴。

張仲傑今天面對媒體受訪表示，去年因為國民黨抹黑，面對這樣政治鬥爭下打擊，內心經歷很多煎熬。他也一直認為自己是清白的，也在第一時間主動請辭接受司法調查，「經過這一年來，司法還我清白」，也對家人、親友有個交代。至於是否要國民黨立委道歉？張僅回答，「有可能嗎？不可能吧。」