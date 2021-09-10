借200萬不還冷血刺死同窗 死者母：只是要錢連命都沒了

台南市35歲黃韋勳積欠高中同學李姓男子200多萬元，卻遲遲不願還債，兩人相約今年3月3日在黃家商討債務，黃竟持鐵鎚朝其後腦猛力敲擊，並拾起水果刀朝左後背部刺入，致李傷重不治。黃寫悔過書及在獄中抄經，向家屬道歉，但辯稱只是要打暈李，法官認他以鐵鎚、水果刀多次重擊頭部、刺殺軀幹要害，可見其殺意甚堅，視人命如草芥，冷血行徑，令人髮指，判處17年徒刑。

台南地院合議庭審理時，黃男口頭向死者家屬道歉；李男母親哭訴，她兒子已經死了，她養好的一個兒子，就因為你欠他錢，他只是要去要錢而已，連命都沒有了。

合議庭指出，案發當日經邀約，李前往被告家中索債，任何人在此情況下，均不會認被告將痛下殺手，而有何戒備；又因約定還款時間未到，李觀看手機等待消磨，身心處於放鬆階段，而被黃突拾取現場鐵鎚、水果刀攻擊，殺其不備之突襲行為，顯有殺意。

同時，黃身高178公分、體重101公斤，相較身高僅169公分的李壯碩出許多，在身材上已具絕對優勢，足以徹底壓制李，仍拾取現場鐵鎚、水果刀，接續多次重擊、刺殺，使李猝然難以防備，終致死亡，已可認定殺人犯意。

合議庭表示，審理過程中，黃男一再將殺人行為係因遭李逼債而合理化，雖曾陳報悔過書信、在獄中抄經，但從其供述、辯解中均未能感受真誠悔悟，客觀上難以引起一般人同情。且囑託嘉南療養院鑑定，並未達因精神疾病而導致依其辨識而行為之能力明顯減損情形。

台南地院審酌，黃無犯罪紀錄，與李為高中同學，相識甚深，且於無錢花用時，李鼎力相助，除掏光自身積蓄外，甚需向他人借款以為支應，黃竟僅因對方欲取回債權，對未持武器、未有任何實際攻擊或口角的李，以鐵鎚、水果刀多次重擊頭部、刺殺軀幹要害，不僅目無法紀，其以此殘忍方法殺害李，可見其殺意甚堅，視人命如草芥，冷血行徑，令人髮指。