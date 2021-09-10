楊梅警口袋式封鎖攔查改裝噪音車 超過50%不合格
入夜後，馬路上改裝車噪音、競速嚴重影響交通安全和環境安寧，桃園市楊梅警分局針對楊梅、新屋轄區改裝車輛易聚集出現路段強力執法，採不定時、不定點以封閉、口袋封鎖路檢方式攔查噪音車輛，8月至今取締無照駕駛、車體設備不全或擅自增減、變更原有規格影響行車安全等違規，合計舉發164件。
另勤務中只要發現排氣管改裝，不符原廠規定，即錄影拍照蒐證後，函送環保局通知車主強制驗車，8、9月通報692件，以強力取締手段還給鄉親一個安靜的環境。
警方與環保局也在楊梅、新屋區聯合稽查，攔截取締非法改裝、噪音擾人的車輛，昨晚在楊梅區四維兒童公園攔查38輛汽、機車，經過排氣音量檢測有26輛非法改裝排氣管且噪音超標，合計8月取締已攔查98輛汽、機車，58輛汽、機車過半不合格，現場就依噪音管制法開罰，並責令改正及複驗。
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