SOGO經營權公聽會涉賄 國會助理：徐永明不是主辦人

時代力量前主席徐永明涉貪。圖／聯合報系資料照

時代力量黨前主席、前立委徐永明被控在SOGO經營權案期約收賄200萬元，涉及貪汙，台北地方法院今天傳喚東吳大學法律系教授胡博硯、徐的前國會助理李承值。胡證稱，徐只借場地，李證稱，徐不是主辦人。

合議庭還將傳喚「白手套」是知公司總經理郭克銘、太流公司前董事長李恆隆、趨勢民調公司總經理吳世昌3名被告轉證人接受交互詰問。

胡博硯今天稱，2019年底郭克銘連繫他談公司法修法，他本來只想出書面意見，相關產學合作非常多，邀行政官員出席的場次也不少。

胡博硯說，公聽會舉辦前沒有跟徐永明、徐的辦公室人員討論，只有郭克銘說徐永明會協助借用立法院「紅樓」會議室場地，他不認為徐永明是主辦人，只認為東吳法學院是主辦單位。

李承值證稱，他記得有看過李恆隆來拜訪徐永明，「對白髮老先生有印象」，但不記得有郭克銘、吳世昌。

李承值說，郭克銘提出很多要求，包括要求徐永明辦公室以公聽會主辦人身分對經濟部發文，不過，類似陳情案件很多，他都是以敷衍的心態去回覆；李說，他只有幫忙借立法院的場地，因不需蓋章只要上網登記就好。

依起訴書資料，李恆隆、徐永明、郭克銘、吳世昌於2019年12月2日上午，在立法院徐永明辦公室內會面，期約由徐與東吳大學合辦公聽會，由徐借用立法院「紅樓」會議室作為會議場所，再共同具名發文施壓經濟部官員出席。

行、收賄雙方約定由吳世昌作為聯繫窗口，再以政治獻金名義將賄款匯入時代力量政治獻金專戶，事後，雙方聯繫有疏失，李恆隆沒有交付賄賂，徐涉期約收賄罪。