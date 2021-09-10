詐騙集團太猖狂地檢署外押人 4人妨害自由遭判刑

林姓男子去年8月17日因詐騙案到南投地院開庭，剛走出地院門口，便遭黃姓等5名男子強押上車帶走，猖狂行徑引起側目，檢警立刻追捕，在台中市霧峰區包抄作案車輛，逮捕黃姓等4名嫌犯。南投地方法院認為嫌犯目無法紀，今天依妨害自由分別判處判處1年到1年3月不等徒刑。

南投警分局去年8月17日下午3點半接獲報案，林姓男子到南投地方法院出庭，結束走出南投地院大門準備搭車離開。突然，由黃偉倫、羅仁佑朝林噴灑辣椒水，黃瑞新、張志昌將人強押上車，在車內以黑布將林雙眼矇住，並以束帶繫綁雙手，開車到霧峰區省議會後方山區，黃偉倫毆打並持電擊棒電擊林姓被害人，要求他妥善處理債務，不要亂講話，否則將對其不利。

黃偉倫得知有人報警，要求黃瑞新駕駛車輛搭載林姓男子返回南投。但嫌犯工人在地院和地檢署外強行押人，南投地檢署已指揮南投分局一路追捕，由中興交流道下平面道路，沿著中興新村、草屯來到霧峰地區，警方追了40多公里，傍晚在霧峰區攔截到被害人搭乘的轎車，警車前後包抄，逮捕嫌犯並救出被害人。

黃偉倫供稱，和被害人是好友，只是相邀聚餐，否認擄人。目擊者指證歷歷，警方不採信，訊後，依妨害自由、傷害罪嫌，將黃姓男子四人移送南投地檢署偵辦。

檢警調查，黃、林等人都是詐騙集團成員，被害人擔任車手，疑似侵吞贓款，引起同夥不滿，才趁他到地院出庭後，將人押走教訓。