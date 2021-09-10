陸生周泓旭無罪卻沒法回大陸打疫苗 聲請釋憲遭駁回

陸生周泓旭被控與新黨發言人王炳忠、王父王進步、新思維中心主任侯漢廷、文宣委員會副主任委員林明正，在台發展組織涉共諜案，犯國安法發展組織罪，一審獲判無罪，案件上訴台灣高等法院審理中。周泓旭不滿持續被法院裁定限制出境、出海，向大法官聲請釋憲，大法官今決議不受理。

周泓旭在開庭時委任律師曾說，周在國內無法工作、喪失營生的權益，且也無法與家人團聚、不能辦相關文件、不可能在台灣成家，而且疫情當前也沒有施打疫苗的資源，「也不能回大陸打疫苗」。

周泓旭今年4月28日一審獲判無罪，同年5月17日裁定自5月23日開始限制出境、出海2個月，但他認為適用的刑事訴訟法第93條之2第1項規定有違憲疑義，聲請大法官解釋。

周泓旭聲請指出，刑事訴訟法規定限制被告出境、出海的要件，沒有區分受限制的權利性質有重大差異的台灣和大陸地區人民，造成屬於大陸地區人民的被告受有不利的差別待遇，侵害憲法保障的居住遷徙自由。