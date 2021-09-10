部分違憲 釋字808：刑罰併處社維法罰鍰違一事不二罰

社會秩序維護法第38條規定「涉嫌違反刑事法律...者，應移送檢察官...依刑事法律...規定辦理。但其行為應處...罰鍰...之部分，仍依本法規定處罰。」一直以來有一罪二罰疑慮，大法官今就刑罰併處社會秩序維護法罰鍰案作出釋字第808號解釋，認為社維法第38條但書成重複處罰，即日起失效。

本解釋源於桃園地方法院桃園簡易庭孝股法官因2起案件而聲請釋憲。2019年10月11日凌晨，葉姓男子在桃園一家卡拉OK外與人發生糾紛，進而互毆，桃園分局警方以社會秩序維護法「互相鬥毆」條款將葉移送桃園簡易庭裁罰；簡姓被害人則對葉提傷害告訴，葉遭送法辦。不過簡事後撤告，檢方處分葉不起訴，桃園地院去年1月裁定停止訴訟程序，並聲請釋憲。

此外，張姓男子前年12月吸完笑氣後開車上路，結果在蘆竹與其他車輛碰撞，員警到場時發現他精神恍惚且在吸笑氣，也依社維法將他送桃園簡易庭裁罰，再依刑法「不能安全駕駛罪」移送桃園地檢署偵辦。孝股法官也裁定停止訴訟、聲請釋憲。

大法官認為，法治國有「一罪不二罰」原則，禁止國家就人民的同一犯罪行為重複究責、處罰，這是法治國法安定性、信賴保護原則和比例原則的展現。雖然重複追究及處罰，原則上是指刑事追訴程序和科處刑罰，但其他法律規定的行政裁罰，如性質、目的及效果等同或類似刑罰，大法官也認為適用一罪不二罰原則。

司法院秘書長林輝煌表示，從立法理由來看，會觸犯社維法同時涉嫌觸犯刑事法律的行為，可以參考社維法第三編分則所規範的各種違法行為，例如第63條無故攜帶具有殺傷力刀械、第67條意圖他人受本法處罰項警察機關誣告等，這些行為侵害的法益和刑罰本質上沒有不同，只有量的差異，可以說是近似刑罰的「輕罪」行為。而且社維法第28條的量罰審酌事項或第92條準用刑事訴訟法等規定，也都與刑事處罰相近。

林說，既然會適用社維法第38條的情形，同一個行為對法益侵害間只是「量」的程度差異，「本質」上沒有根本不同，如果行為人就這個同一行為已經受有罪判決的時候，還容許依社維法第38條而處以罰鍰的話，就構成重複處罰，因此社維法第38條在此範圍內，即日起失效。

不過大法官也指出，808號解釋宣告違憲的範圍就是有罪判決跟社維法罰鍰並存，至於其他例如無罪判決，都不在本號解釋意旨內。社維法第38條但書關於處停止營業、勒令歇業及沒入等處分的目的是在於排除已發生的危害，或防止危害發生或擴大，並未違反法治國一罪不二罰原則。