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昔高中同學借200萬不還 反過頭拿刀刺死債主判17年

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市35歲黃韋勳因沈迷電子遊戲機，積欠高中同學李姓男子200多萬元，卻遲遲不願還債，日前又聲稱約好阿姨代為還債，兩人相約今年3月3日下午4時多在住處見面，趁李把玩手機之際，黃持榔頭朝對方後腦猛力敲擊，並從垃圾桶拾起水果刀朝其左後背部刺入，致李左側創傷性血胸等傷害送醫不治，黃涉殺人罪被起訴，台南地院下午宣判，判他17年徒刑，可上訴。

檢警調查，死者李男生前經營燈具製作生意，和凶嫌黃韋勳是高中同學，黃男則無固定工作，打零工為生，李曾借款200多萬元給黃周轉，但因黃遲遲不願清償債務，兩人因此交惡。

黃日前聲稱約好阿姨代為還債，相約3月3日下午商討債務。但黃拿不出錢，竟涉嫌持榔頭自李男後腦猛力敲擊，李抵抗反擊，黃進一步從垃圾桶拾起水果刀，朝其左後背部刺入，李因左側創傷性血胸等傷害送醫不治。黃腹部也在衝突中受刀傷，以及手、腳均受傷。

附近民眾說，當時李找來2名友人陪同，到黃家討債，李先下車和黃理論，沒多久就起衝突，進而釀成凶殺案。李的2名友人，看到李跑出來後不支倒地，趕緊下車查看，目擊黃持刀在後。黃男則打電話向警方報案，坦言「我殺人了」。

黃不滿被討債，反過來持榔頭朝對方後腦猛力敲擊，並從垃圾桶拾起水果刀朝其左後背部刺入，致李左側創傷性血胸等傷害送醫不治。圖／本報資料照
黃不滿被討債，反過來持榔頭朝對方後腦猛力敲擊，並從垃圾桶拾起水果刀朝其左後背部刺入，致李左側創傷性血胸等傷害送醫不治。圖／本報資料照

殺人 債務

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