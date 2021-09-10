翁茂鍾社會勞動造假 高院：國家行刑權時效消滅

佳和集團前董事長翁茂鍾因與司法人員不當往來，引發軒然大波，翁另因炒股被判刑1年，檢察官准予易服社會勞動，但台南市警麻豆分局官田分駐所官警包庇翁提早完成，翁涉犯使公務員登載不實罪。檢方欲撤銷翁易服社會勞動案，翁聲明異議，台灣高等法院今裁定檢方執行指揮應撤銷。

台南地檢署6月間以視訊方式告知在押的翁茂鍾將依法撤銷社會勞動處分，重行發監執行；翁不服。翁主張，他的社會勞動已逾刑法第84條第1項第4款規定的7年行刑權時效，不得再予以執行。

翁茂鍾因違反證券交易法等案件遭判刑1年，於2011年10月24日確定，該案由台南地檢署代執行，南檢執行科核准易服社會勞動，原刑期366日折算應履行的社會勞動時數為2196小時，以2012年1月3日為履行期間起算日。台南地檢署觀護人2012年10月30日以台南地檢署社會勞動工作日誌、易服社會勞動執行手冊為憑，認翁茂鍾在當年9月25日已履行2196小時，簽請結案。

不過因勞動內容、時數不實，南檢今年5月24日起訴翁，台南地院9月7日判翁2年2月徒刑。執行檢察官欲撤銷之前易服社會勞動處分，扣除折算的刑期1日，還應執行刑期365日，另外翁曾履行10小時，折算2日刑期，因此還要執行364日。

高等法院認為本件原確定判決宣告刑為有期徒刑6月、5月及2月，行刑權時效期間應依各宣告刑計算，依刑法規定，宣告1年未滿有期徒刑者，行刑權時效為7年。本件行刑權時效自2011年10月24日確定日起算，其後雖曾由檢察官指揮執行，但因「造假」而未實際執行致執行時數難以認定，但不論依台南地檢署起訴書所認定的「自始並未實際執行」，或依指揮執行書所認定的「本案已經執行1日或已經執行2日」，行刑權時效都已於2018年間完成。