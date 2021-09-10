台灣更生保護會協助更生子女 租金補貼及助學金補助

台灣更生保護會今天下午在台中地檢署會議室舉辦「更保之愛、深耕培育」記者會，高檢署檢察長兼董事長邢泰釗致詞時表示，非常感謝富邦集團的善款，幫助更生人子女積極向學，協助青少年的租金補貼、助學金補助、疫情期間視訊教學之需求，提供平板等設備，協助弱勢家庭度過難關。

邢泰釗表示，青少年是國家未來的棟樑，是社會進步的動力，每一位青少年都值得栽培與保護，台灣更生保護會重視青少年的身心發展，尤其是處於社會邊緣更生人的子女，在求學過程中，常因資源匱乏，無法追上同級學生的學習水平，如未協助其透過教育制度或技能訓練向上流動，往往造成跨代貧窮問題，我們希望儘早協助他們脫貧。

台灣更生保護會本年度運用富邦集團旗下如是社會福利公益信託基金捐助款，協助青少年的租金補貼、助學金補助、疫情期間視訊教學之需求，提供平板等設備，協助弱勢家庭子女，達到停課不停學、持續學習的目標。

富邦金控副總經理蔡佩玲表示，今天的活動非常有意義，富邦集團對於公益不餘遺力，同時期盼大家以實際行動關懷及接納更生人，引領更生人迎向充滿希望的未來，也希望激勵這些處於破碎家庭的青少年，勇敢面對未來。

法務部保護司長黃玉垣表示，更生人出獄後，首當其衝是生活的考驗，更生保護宗旨在於使更生人自立更生，適應社會生活，預防再犯，意義重大，感謝富邦集團鼎力支持更生保護業務，針對這些善款，以貼近更生人真正的需求，規劃多項完善的紓困及創新服務措施，讓更生人順利復歸社會，富邦集團對於推動犯罪預防功不可沒。

台灣更生保護會臺中分會運用各界捐款等，提供清寒更生人子女助學金，今年新創設「深耕教育」獎學金，由該分會主任委員、常務委員、委員及顧問團顧問暨企業廠商合力捐贈更保深耕教育獎學金新臺幣200萬元，獎勵品學兼優之更生人子女順利完成學業。

為便民服務及因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，減少人流移動，同時首創「更生人子女獎助學金線上申辦e指通」便民申請服務，110學年度第一學期起，運用手機、電腦、平板等，即可完成更生人子女獎助學金申請，另核給獎助學金方式，採直接匯入申請人帳。