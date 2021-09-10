西雅圖咖啡工廠工安意外釀2死 負責人緩起訴

馥餘實業（西雅圖極品咖啡）位在台北市內湖區潭美街的工廠，今年1月7日下午4點多發生工安死亡意外，黃姓、高姓越南籍員工遭攪拌機的攪拌業夾捲致死，市府勞動局告發馥餘公司代表人及林姓領班。士林地檢署認為，林姓領班、馥餘公司代表人有責，考量兩方都與被害人家屬達成和解，各給予1年緩起訴處分、半年內支付10萬、20萬元緩起訴處分金。

起訴指出，清潔人員進入攪拌槽清洗，應先將攪拌機斷電，林男是領班，卻沒斷電，任由黃男、高男進入攪拌機清洗。高男當時指示黎姓越南工人轉動控制盤氣碟轉鈕，以開啟攪拌機，黎姓越南工人誤觸盤氣碟轉鈕方向，導致處在攪拌機內的黃男、高男，遭攪拌業夾捲，二人傷勢嚴重，送醫急救都無效。

林男坦承犯行。檢方指出，林男負責公司生產線作業現場管理、監督、指揮，應注意依據職業安全衛生法規定，勞工在機械、設備、器具引起危害之虞的作業場所工作，應提供必要安全衛生設備。