西雅圖咖啡工廠工安意外釀2死 負責人緩起訴
馥餘實業（西雅圖極品咖啡）位在台北市內湖區潭美街的工廠，今年1月7日下午4點多發生工安死亡意外，黃姓、高姓越南籍員工遭攪拌機的攪拌業夾捲致死，市府勞動局告發馥餘公司代表人及林姓領班。士林地檢署認為，林姓領班、馥餘公司代表人有責，考量兩方都與被害人家屬達成和解，各給予1年緩起訴處分、半年內支付10萬、20萬元緩起訴處分金。
起訴指出，清潔人員進入攪拌槽清洗，應先將攪拌機斷電，林男是領班，卻沒斷電，任由黃男、高男進入攪拌機清洗。高男當時指示黎姓越南工人轉動控制盤氣碟轉鈕，以開啟攪拌機，黎姓越南工人誤觸盤氣碟轉鈕方向，導致處在攪拌機內的黃男、高男，遭攪拌業夾捲，二人傷勢嚴重，送醫急救都無效。
林男坦承犯行。檢方指出，林男負責公司生產線作業現場管理、監督、指揮，應注意依據職業安全衛生法規定，勞工在機械、設備、器具引起危害之虞的作業場所工作，應提供必要安全衛生設備。
檢察官認為，林男無前科，事後與二名死者家屬達成和解，家屬表示不會追究，根據和解書、和解金證明、死者被捲致死職業災害檢查報告書、相驗屍體證明書，依過失致死罪予以林男緩起訴處分1年，6個月內支付公庫10萬元；給予馥餘公司緩起訴1年，須支付公庫20萬元。
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