幫派份子為生計 趁疫情趨緩經營職業賭場

台南善化警分局偵查隊昨晚得知「有幫派分子為了維持生計，趁疫情趨緩又開始經營職業賭場」；員警追查發現賭場都只停留幾天就換地方、到處流竄躲避查緝，經派員跟監後查知確定落腳一處鐵皮工廠，今天凌晨攻堅破門衝入賭場，查獲有幫派前科的吳姓場主等29人以天九牌賭博，查扣賭具、抽頭金、號碼牌等證物，偵訊後將吳嫌以觸犯賭博罪移送台南地檢署偵辦。

警方表示，另28名賭客均依違反社會秩序維護法裁處最高罰鍰9000元。而員警進入現場發現每名賭客都有戴口罩，現場賭客人數沒有超過中央一群指揮中心二級防疫的規定限制；不過因充當賭場工廠「並未落實聯制」，在二級疫情警戒期間，該群聚賭博不法行為「另依違反傳染病防治法函請台南市政府衛生局裁罰」。