幫派份子為生計 趁疫情趨緩經營職業賭場
台南善化警分局偵查隊昨晚得知「有幫派分子為了維持生計，趁疫情趨緩又開始經營職業賭場」；員警追查發現賭場都只停留幾天就換地方、到處流竄躲避查緝，經派員跟監後查知確定落腳一處鐵皮工廠，今天凌晨攻堅破門衝入賭場，查獲有幫派前科的吳姓場主等29人以天九牌賭博，查扣賭具、抽頭金、號碼牌等證物，偵訊後將吳嫌以觸犯賭博罪移送台南地檢署偵辦。
警方表示，另28名賭客均依違反社會秩序維護法裁處最高罰鍰9000元。而員警進入現場發現每名賭客都有戴口罩，現場賭客人數沒有超過中央一群指揮中心二級防疫的規定限制；不過因充當賭場工廠「並未落實聯制」，在二級疫情警戒期間，該群聚賭博不法行為「另依違反傳染病防治法函請台南市政府衛生局裁罰」。
善化警分局長歐祖明表示，防疫作為不容鬆懈，警方絕對會持續嚴查群聚賭博，市民切勿以身試法，並落實相關防疫規定；這處流動職業大賭場是否有黑道幫派介入，將深入追查幕後主持、金主，嚴防黑幫勢力利用職業賭場牟取暴利，貫徹「打擊幕後首惡、斬斷不法金流」任務目標；呼籲民眾若發現周遭有可疑群聚現象，可能影響防疫造成破口，請立即打110報案專線或逕向轄區分駐、派出所聯繫，「警方將立即派員查處，絕不會辜負廣大市民的支持與期待。」
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