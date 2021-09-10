吳子嘉批陳時中採購BNT「公然說謊」挨告 獲不起訴

美麗島電子報董事長吳子嘉，今年2月間接受電子媒體專訪，指控陳時中就BNT疫苗採購一事「公然說謊」，遭警方依散布疫情假消息函送法辦。台北地檢署調查後，認為吳的言論內容不符疫情假消息的定義，日前給予不起訴處分。

檢方調查，今年2月22日，吳子嘉在中視新聞爆料，說：「陳部長，為什麼要說謊，總共視訊會議有八次，有BNT、香港雅各臣、有商人也有官員、也有教授，雅各臣是誰，雅各臣是上海復星下面的分代理，你為什麼不願意跟總代理談，偏偏挑分代理談呢？」

吳子嘉說，「12月初，香港雅各臣、台灣雅各臣、台灣信東、台灣CDC、德國BNT視訊會議三分合作協議，公費要買500萬劑、自費買500萬劑，價格每劑45美元。」

吳子嘉表示，「莫名其妙！這個事情跟中國政府一點關係都沒有，搞那麼大，結果是謊言，是說謊，捏造事實踹中國大陸一腳，這作假新聞嘛！」刑事局認為吳散布疫情假消息，依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及經困振興特別條例」將吳函送法辦。