吳子嘉批陳時中採購BNT「公然說謊」挨告 獲不起訴
美麗島電子報董事長吳子嘉，今年2月間接受電子媒體專訪，指控陳時中就BNT疫苗採購一事「公然說謊」，遭警方依散布疫情假消息函送法辦。台北地檢署調查後，認為吳的言論內容不符疫情假消息的定義，日前給予不起訴處分。
檢方調查，今年2月22日，吳子嘉在中視新聞爆料，說：「陳部長，為什麼要說謊，總共視訊會議有八次，有BNT、香港雅各臣、有商人也有官員、也有教授，雅各臣是誰，雅各臣是上海復星下面的分代理，你為什麼不願意跟總代理談，偏偏挑分代理談呢？」
吳子嘉說，「12月初，香港雅各臣、台灣雅各臣、台灣信東、台灣CDC、德國BNT視訊會議三分合作協議，公費要買500萬劑、自費買500萬劑，價格每劑45美元。」
吳子嘉表示，「莫名其妙！這個事情跟中國政府一點關係都沒有，搞那麼大，結果是謊言，是說謊，捏造事實踹中國大陸一腳，這作假新聞嘛！」刑事局認為吳散布疫情假消息，依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及經困振興特別條例」將吳函送法辦。
檢察官認為，疫情假消息的定義為「指傳染病在特定地區及特定時間內，發生之病例數超過預期值或出現集體聚集之現象」，但吳子嘉的言論內容是針對疫苗採購的事悄，與該定義明顯無關，因此沒有必要傳喚吳到案，逕給予不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言