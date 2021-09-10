剛出獄五天就持刀搶銀行勒女行員頸 男加重強盜罪起訴
台中市民湯姓男子因缺錢花用計謀強盜銀行，上月間到國泰世華銀行中港分行，佯稱辦理開戶，隨即取出預藏美工刀走近陳姓女行員後方，以雙手勒住陳女脖子，以刀恐嚇稱「搶劫，準備30萬元」，經銀行人員報警查獲，台中地檢署今天依加重強盜未遂罪將他起訴。
湯男（48歲）坦承犯行，以雙手勒住被害人陳姓女行員頸部及持刀挾持被害人欲強盜財物，致被害人陳女畏懼、發抖、啜泣而不能反抗，遂依攜帶兇器強盜未遂罪起訴。
起訴書指出，湯男因公共危險罪被判刑1年確定，今年8月4日執行完畢出獄，出獄後因缺錢而計謀強盜銀行，8月9日下午持美工刀放置於口袋內，步行走進位於中市台灣大道2段國泰世華銀行中港分行，向行員佯稱欲辦理開戶。
不久後，湯男持預先準備的美工刀靠近陳姓女行員的後方，隨即以雙手勒住陳女頸部，以手持刀勒頸等方式挾持陳女，並向在場其他行員及主管恐嚇稱「搶劫，準備30萬元」，經警據報趕到，現場銀行人員安撫湯男，湯始放開陳女，並主動交出作案用的美工刀，為警當逮獲。
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