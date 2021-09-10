高雄資源回收廠弊案 電腦系統業者天花板藏20條金塊值800萬

高雄檢、廉單位偵辦高雄市南區資源回收廠弊案，地磅電腦系統業者黃姓男子經收押後改口認罪，昨天檢、廉單位在他台北住處天花板，查扣價值800萬元金塊20條。據悉，他涉嫌疑對過磅系統植入程式，竄改過磅量，收取環保業者的回扣，轉買黃金條塊，全案仍由檢廉追查中。

高雄市環保局南區資源回收廠洪姓技工與離職的技工張姓男子，涉嫌與環保廢棄物處理業者掛勾，長期透過竄改電腦系統方式，短報進場垃圾重量、收取回扣，據檢、廉單位統計，至少圖利6家業者上億元，包括洪、張2人與環保、電腦系統業者共9人，9月1日經高雄地檢署檢察官聲押獲准。

據了解，高雄市環保局稽核南區資源回收廠業務，發現滿載的貨車，過磅後，總重卻與廠內「事業廢棄物地磅資訊系統」不符，才發覺蹊蹺，報由廉政署南區調查組調查，其中，地磅電腦系統業者黃姓男子原本否認涉案，被羈押後，昨天檢、廉借提他訊問，他才改口認罪。