嗆中山分局警察「中山警察都收錢」　判拘40日

張姓男子與人打架，台北市警中山分局員警獲報前往處理，張不滿警察過問，嗆警察稱「中山警察都收錢」等被訴；台北地方法院審理，張認罪，法官依對於公務員依法執行職務當場侮辱罪，判張拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

檢方指控，30歲的張姓男子2021年2月4日上午在街頭打架，中山分局中山一派出所黃姓、丁姓員警獲報到場，張對員警嗆單字髒話之外，另嗆員警「妳很久沒交男朋友囉」、「中山警察都這型」、「中山警察都收錢」等，警方移送張法辦。