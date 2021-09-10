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貴子坑豪華違建「越拆越大」惹火柯P 公務員判6年定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

占地750坪的貴子坑俱樂部豪華違建竟然「越拆越大」，多次讓柯文哲動怒甚至說「氣瘋了」，直指此是人民對政府失去信心的原因，也讓台灣社會停滯不前。台北市都市發展局建築管理工程處違建查報隊前小隊長林韋鳴，他因涉嫌貪汙治罪圖利罪，一審無罪，二審逆轉改判6年，案件上訴，最高法院依大法庭裁定駁回上訴，林判關6年定讞。

林韋鳴圖利貴子坑鄉村俱樂部負責人陳仲明占用國有土地，違法興建750坪湯屋、游泳池和景觀餐廳，民眾多次檢舉，但林韋鳴等公務員接獲檢舉後前往履勘，未依法要求停工拆除，採「查小放大、拆小放大」方式圖利業者。林韋鳴等人供稱未查出違建是行政疏失．並無圖利犯意。

士林地方院一審判林韋鳴等人無罪，台灣高等法院二審認為林韋鳴負責違建查報、取締，應秉公行事，恪遵職守，卻以查報輕微或部分違建方式，縱放大型違建物，圖利業者，判刑6年。

案件上訴第三審，最高法院審理庭認為存在法律爭議，違章建築依法應即查報、拆除，卻故不依法簽報、拆除，導致建物仍保有違建狀態，是否屬貪汙治罪條例規定圖其他私人不法利益？提案大法庭審理。

大法庭認為，違章建築依法應立即查報、拆除，公務員對查報、拆除違建沒有裁量空間，應立即簽報卻故意隱匿不查報，導致違建免拆、繼續留存，使原始起造人可繼續使用違建，適用貪汙治罪條例圖利罪；此裁定效力不包括1995年以前的既存違建。

林韋鳴案件部分，最高法院承審庭依大法庭見解駁回上訴，林被依貪汙治罪條例圖利罪判刑6年，褫奪公權3年，全案定讞。

林韋鳴圖利貴子坑鄉村俱樂部負責人陳仲明占用國有土地，違法興建湯屋、游泳池和景觀餐廳。圖／聯合報系資料照片
林韋鳴圖利貴子坑鄉村俱樂部負責人陳仲明占用國有土地，違法興建湯屋、游泳池和景觀餐廳。圖／聯合報系資料照片

違建 貪汙 建築

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