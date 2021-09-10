線上博弈案認罪協商提「9位數」換輕刑？檢否認條件說

嘉義地檢署去年偵辦「捷豹集團」線上博弈案，起訴賴、蕭、蔣姓股東等人，以地下匯兌匯回台超過37億元，涉違洗錢防制、賭博罪，全案目前仍在嘉義地院審理，據傳6日開準備程序庭時，賴等3人有意「認罪協商」，提出「9位數」金額換輕刑，但檢方否認就認罪協商條件做討論。

嘉義地檢署偵辦吳姓夫妻地下匯兌案，前年底查出嘉義蕭姓商人，疑為博奕網站上游金主，2年來將海外帳款37億3000萬餘元，以地下匯兌匯回台灣，檢察官認定蕭、蔣、賴等21人，涉違反洗錢防制法等罪嫌，提起公訴，蕭、賴二人之後各以5000萬、2000萬元交保，但因案件複雜，全案一直在程序庭，日前傳出「認罪協商」說法。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊說明，按刑事訴訟法第455條之2規定，死刑、無期徒刑、最輕本刑3年以上有期徒刑之罪以外案件，於第一審言詞辯論終結前，檢察官可在徵詢被害人意見後，或依被告或其代理人、辯護人請求，且經法院同意，始可啟動認罪協商程序。

他說，進行認罪協商需先簽會原偵查檢察官、主任檢察官，協商時應有被告辯護人在埸，且協商內容應符合相關法律規定，不得承諾法律許可以外利益，亦不得要求被告履行法律所不允許事項，並應將協商結果送請主任檢察官或檢察長核定。